羽球／全國排名賽老爸拿15冠 李佳豪不求超越紀錄

亞柏羽球小將李佳豪，今天在第2次全國羽球排名賽男單4強，以2比1逆轉擊敗陳紀廷，明天將挑戰生涯第3冠，而他老爸李謀周生涯共拿過15冠，他說：「很不可思議。」

現年21歲的李佳豪，出身羽球世家，老爸李謀周與媽媽陳曉莉，過去都是羽球國手，父親退役後轉任教練，而姊姊李佳馨也曾是國家隊的一員。

李佳豪在2020第1次全國羽球排名賽，拿下男單冠軍，這也是他繼2018年第2次排名賽後，再度奪冠，今天他擺脫球風又纏又黏的陳紀廷，逆轉摘下決賽門票，明天將與呂家弘爭冠。

談起老爸的豐功偉業，李佳豪坦言，老爸竟然拿過15次排名賽冠軍，「這難度真的很高。」不過他強調，不會想去突破老爸紀錄，「爸爸有和我談過，因為我們世代不一樣，競爭的強度也不一樣。」

對李佳豪而言，站穩國內腳步只是第一步，他的目標仍是放眼國際，畢竟他在3年多前，就曾是台灣史上第1個青少年羽球世界球王。

李佳豪坦言，和他同期的選手，包括現在馬來西亞一哥李梓嘉，目前已是全球男單排名第10的好手，而他的排名還落在114名，他承認：「看著人家不斷上去，當然會心急。」

事實上，李佳豪在2016年泰國曼谷舉辦的亞洲青少年羽球錦標賽男單4強，曾以2比1擊敗李梓嘉。

今年因疫情導致國際賽全面暫停，李佳豪換個角度思考，「恰好有時間好好調整自己訓練的內容。」他也期許，待疫情過後，自己能在國際戰場再出發，締造屬於自己的紀錄。