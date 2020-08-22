國際田總主席：東奧不必然能如期舉辦

國際田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）說，受到疫情影響，延到明年夏天的東京奧運不必然能如期舉辦，雖然他非常希望東奧能舉辦，但可能也必須來研究奧運田徑項目替代賽事。

日本讀賣新聞報導，柯伊昨天接受英國廣播公司（BBC）節目專訪，談到延期到明年夏天舉辦的東京奧運時說，不必然能如期舉行。

對一旦2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散造成東奧無法舉辦的情況，柯伊說，「非常希望奧運能舉辦」、「但也必須考量創立一個不受限於現存形式、一個不同類型的大會」。

日本共同社報導，柯伊是國際奧林匹克委員會（IOC）委員。

柯伊說，如果2019冠狀病毒疫情持續造成體育界混亂，「有關創立別的類型的大會，也許必須要考量不受既有框架限制」。

報導指出，柯伊的說法觸及檢討奧運田徑項目替代賽事的可能性。