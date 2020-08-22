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美網／新冠肺炎二度檢測仍陽性 錦織圭參賽難度高
日本網球一哥錦織圭日前因確診新冠肺炎，宣布退出辛辛那提大師賽，然而第二次檢測結果仍為陽性反應，將維持自主隔離，雖然尚未宣布是否參加美網，但距離9月1日的開賽日已無多少時間。
錦織圭今天透過個人官方App表示，「情報更新，我進行了另一次新冠肺炎測試，結果仍是陽性，只有非常輕微的症狀，目前正完全隔離中，預計下周再進行檢測。」
錦織圭先前在佛羅里達州備戰，因出現身體不適狀況，接受新冠肺炎檢測，17日的首次檢測結果成陽性，因此宣布退出辛辛那提賽事，如今二度檢測也未過關。
根據美國公衛機關規定，確診後須隔離十天，也代表錦織圭要到27日才能出關，到時檢測若未呈現陰性，要前往紐約參加美網，難度很高。
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