田徑／潛優營金門移訓 理事長葉政彥拜會縣長楊鎮浯

中華民國田徑協會自全國擇優61名潛優選手、17位教練與4位物理治療師，今天起在國立金門高中田徑場展開為期6天的移地訓練，今天下午理事長葉政彥也帶領田徑協會團隊前往拜會金門縣縣長楊鎮浯。

這一次田徑協會潛優暑期移地訓練，教練團將安排一個上午的時段，與金門當地的田徑教練以及各個學校體育教師進行訓練教學示範交流，除了示範正確動作、訓練安排，也會交流教學技巧與教練領導方面。

訓練第一天早上田協也為選手教練自最知名的店買了金門廣東粥、油條與西式麵包，讓選手品嚐金門知名的早餐美食。下午則是由理事長葉政彥帶領三位副理事長、監事長、秘書長王景成與協會幹部們一同拜會金門縣縣長楊鎮浯表達感謝之意與所提供的行政協助。

葉政彥指出過去雖較常前往國外移地訓練，但這次特別安排前來金門，也是讓選手有特別的體驗，也感謝縣府團隊提供選手教練們許多的便利，相信透過這次的移地訓練新聞的曝光，未來也吸引其他單項協會前來金門移地訓練。

楊鎮浯也竭誠歡迎國內各單項協會運動員教練都能選擇金門作為移地訓練的地方，希望這次透過金門縣團隊熱誠的服務，讓田協能滿意。目前金門縣體育場館因為規劃過程有使用率的考量，如果能有國內外各單項運動種類來金門移地訓練，金門在規劃體育設施建物時也較能合理的推動場館建設。所以很感謝田徑協會能帶團前來，也給金門一個曝光的機會。