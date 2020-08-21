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歐冠／拜仁決戰巴黎 都想搶三冠王

世界日報 / 體育新聞組／綜合報導
德法再碰頭，拜仁將迎戰巴黎互爭三冠王。 新華社
德法再碰頭，拜仁將迎戰巴黎互爭三冠王。 新華社

歐冠決賽對陣球隊確定，將由德甲冠軍迎戰法甲冠軍。

歐冠日前2場4強賽，先後由法甲冠軍巴黎與德甲冠軍拜仁慕尼黑勝出，巧的是2隊都是以3：0淘汰對手，這也確定本季決賽將與4強賽相同，都是德法大戰，2支隊伍將在24日對決，雙方都可望寫下三冠王傳奇，包括聯賽冠軍、國內盃賽冠軍與歐冠冠軍。

這也將是歐冠決賽史上第4次德法大戰。有趣的是，前3次全由德甲球隊勝出，光是拜仁就貢獻過2次。

拜仁是本季歐冠表現最佳的隊伍，從小組賽至今一場未輸，以10連勝之姿殺進決賽，史上僅1992/93球季的AC米蘭隊能以10連勝踢進決賽，但當年紅黑軍團決賽卻失利落敗。通算近期所有賽事，拜仁已20連勝，場均進球3.35。

拜仁與巴黎在歐冠史上交手8回，均在小組賽，巴黎以5勝3負略占優勢。決賽只在今年首度碰頭。

若拜仁勝出，就能寫下隊史第二度三冠王。而巴黎若勝出會更加完美，將會是隊史本世紀以來首座歐冠冠軍，更是隊史首度三冠王；本季巴黎還拿到法國盃與法聯杯2個國內冠軍。

《雅虎體育》報導，拜仁主帥弗里克（Hans-Dieter Flick）於20日確定晉級決賽後表示，對手巴黎的進攻火力很強悍，能否限制前場三叉戟內馬爾Neymar Jr.）、姆巴佩（Kylian Mbapp）、迪馬利亞（ngel Di Mara）的發揮至關重要。

德甲 內馬爾 Neymar

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