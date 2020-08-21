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奧林匹克研討會登場 從奧林匹克學習環境永續發展

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第43屆奧林匹克研討會昨天起在高雄澄清湖水漾會館舉行。圖／中華奧會提供
第43屆奧林匹克研討會昨天起在高雄澄清湖水漾會館舉行。圖／中華奧會提供

由中華奧會辦理的年度活動奧林匹克研討會，今年邁入第43屆，昨天於高雄隆重揭開序幕，中華奧會秉持奧林匹克格言追求「更快、更高、更強」與「卓越、友誼、尊重」的奧林匹克精神，持續精進推動奧林匹克教育在台灣各地萌芽茁壯。

今年奧林匹克研討會在高雄澄清湖水漾會館舉行，研討主題為「奧林匹克森林—健康、環保的生活型態」，隨著地球環境日益惡化，國際奧會訂於 2030 年前在非洲創建奧林匹克森林 （廣植樹木），也是本屆研討會主題，中華奧會也首次採用電子手冊的方式傳遞訊息，以無紙化方式降低地球資源耗費。

為期4天的課程中，首日便邀請甫獲國際奧會頒發「運動與永續發展建築」獎項的國立體育大學邱炳坤校長分享校園內場館的規劃與建設，均朝著綠建築節能及符合大自然環境與永續經營的理念下執行，體育博物館更取得國家綠建築黃金級標章的肯定。

今年因為疫情關係，邀請匈牙利、英國及希臘等外籍講師均以線上方式授課，讓疫情無國界，智識傳千里的方式，讓學員學習不中斷。

四天課程中，滑水運動的體驗更是亮點，蓮池潭滑水運動推動國際觀光與交流。滑水運動不但可增加水中含氧量，促進水中多樣生態的發展，也是友善環境的一項運動，首次體驗的學員雖覺得很累但也大呼過癮。

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