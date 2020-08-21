快訊

彰化血清抗體調查 陳建仁引數據談3狀況下恐失真

巴威颱風最快明晚生成恐成強颱 氣象局：不排除海陸警

美網／自辦比賽遭批 約克維奇反擊媒體獵巫

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）因在疫情期間，自行舉辦亞德里亞巡迴賽，飽受媒體批評，備戰美網公開賽期間，他也跳出來反擊「媒體獵巫」，並稱假如能重來，「我還是會再辦一次。」

職網賽季受新冠肺炎影響一度喊卡，小約在停賽期間號召舉行亞德里亞巡迴賽，結果包括他自己在內，多名網球好手確診新冠肺炎，不僅賽事期間球員間未保持社交距離，還被拍到前往夜店聚會。

約克維奇目前正在紐約備戰9月1日開打的美網，他在接受「紐約時報」訪問時，對於媒體的批評感到不解，「我不認為我做了什麼壞事，我為那些染疫的人感到抱歉，但我有罪嗎？當然沒有，你怎麼能把全部的事情都怪給一個人呢？」

約克維奇認為自己舉辦亞德里亞巡迴賽是出於善意，確實有些地方可以做得更好，但自己不應該為一個錯誤而被怪罪，「這就像是獵巫。」而如果有機會重來，「我還是會再辦一次。」

紐約仍是疫情重災區，費德勒（Roger Federer）因傷確定整季休兵，而「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則考量疫情因素退出，約克維奇是「三巨頭」中唯一出賽成員，他說：「確認自己的健康狀況以及了解團隊的想法後，我決定參賽，作為頂尖選手，我有責任來此。」

約克維奇 美網 Roger Federer

延伸閱讀

美網／約帥近日決定是否參賽 納達爾為其風波緩頰

網球／10天前才確診 約克維奇夫妻新冠肺炎再驗呈陰性

網球／約克維奇網賽疫情不止 教練伊凡尼塞維奇也確診

網球／遭媒體狂批 約克維奇媽媽跳出喊抹黑

相關新聞

美網／自辦比賽遭批 約克維奇反擊媒體獵巫

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）因在疫情期間，自行舉辦亞德里亞巡迴賽，飽受媒體批評，備戰美網...

野餐接力賽萬聖節開跑 邀選手一起假鬼假怪

由新北市政府主辦新北大都會公園野餐接力賽將於10月31日開跑，為提倡全民運動風氣，特舉辦「大都會接力賽」結合時下最夯的野...

木蘭足球／桃園主場賽事周六登場 做公益、玩抽獎

台灣木蘭女子足球聯賽第三循環賽開踢，22日於國立體育大學人工足球場舉行，由主場隊伍桃園國際女子足球隊對戰台中藍鯨女子足球...

動滋券領券人數逾277萬 體育署下週撥款給業者

體育署6日起開放中籤民眾領取「動滋券」，截至19日下午4時止，逾277.5萬人完成領券，抵用金額超過新台幣3.9億元，副...

羽球／父親當軍師 李佳豪化壓力為助力

羽球好手李佳豪的父親為羽球名將李謀周，儘管多少會有壓力，但有了父親在旁提點缺失，以及分析國際賽參賽策略，李佳豪相當樂於享...

富比世女運動員年度收入 大坂直美稱后、女網包辦前9名

年度收入最高的女運動員大多都在網球界！ 據美國商業權威雜誌《富比世》的調查，過去一年收入最高的女運動員前9名都是女網選手，而前2高收入的大坂直美和小威廉絲的收入遠勝第3名以降，大坂以3740萬美元居

歐冠／決賽確定是德法再碰頭 拜仁迎戰大巴黎

歐冠4強賽的2個組合分別由德甲和法甲球隊勝出，也確定決賽將是德甲冠軍迎戰法甲冠軍！ 歐冠19日與20日凌晨舉行的2場4強賽，先後由法甲冠軍大巴黎與德甲冠軍拜仁慕尼黑勝出，巧的是2隊都是以3：0淘汰對

歐冠／巴薩、曼城大敗 傳控足球已死？

歐冠四強賽頻頻讓人跌破眼鏡，先是巴塞隆納以2：8慘敗拜仁慕尼黑，隔天曼城再以1：3不敵里昂。巴薩和曼城這兩支傳控色彩濃厚的球隊接連出局，讓人不禁聯想到，難道這種強調短傳控制、中路滲透的打法已經落伍了嗎？

高球／美國公開賽9月登場 台灣好手俞俊安搶下門票

美國高球公開賽9月將在紐約州馬馬羅內克（Mamaroneck）的翼腳（WingedFoot）俱樂部開打，世界業餘球王、日...

拳擊／台灣拳壇大放異彩 潛力培訓營尋下個未來之星

拳擊國家潛力選手培訓營，匯集國內近60名青少年菁英，2日起在新竹三民國中與磐石高中展開為期26天的集訓，當今拳壇優秀的國...

網球／近距離接觸過確診者 兩球員遭美網暖身賽除名

美國網球公開賽「泡泡式」隔離環境內有兩名選手與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者接觸後，遭美網暖身賽西南公...

美網／盧彥勳也退出 莊吉生成唯一台將

先是「一姐」謝淑薇退出今年美網，我國名將盧彥勳昨也宣布，考量疫情且職業網球聯合會（ＡＴＰ）同意凍結他的保護排名，決定今年...

熱門新聞

MLB／不滿教頭換人時機 洋基柯爾退場狂飆罵

NBA／唐西奇再刷歷史紀錄 攜手波爾辛吉斯奪季後賽首勝

NBA／76人慘敗27分 巴克利直言讓球隊蒙羞

NBA／唐西奇犯規纏身不打緊 獨行俠擊沉快艇扳平戰局

NBA／願到勇士打替補 湯瑪斯積極尋求再戰

NBA／快艇整場落後遭扳平 喬治：西區戰況艱辛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。