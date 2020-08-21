美網／自辦比賽遭批 約克維奇反擊媒體獵巫
塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）因在疫情期間，自行舉辦亞德里亞巡迴賽，飽受媒體批評，備戰美網公開賽期間，他也跳出來反擊「媒體獵巫」，並稱假如能重來，「我還是會再辦一次。」
職網賽季受新冠肺炎影響一度喊卡，小約在停賽期間號召舉行亞德里亞巡迴賽，結果包括他自己在內，多名網球好手確診新冠肺炎，不僅賽事期間球員間未保持社交距離，還被拍到前往夜店聚會。
約克維奇目前正在紐約備戰9月1日開打的美網，他在接受「紐約時報」訪問時，對於媒體的批評感到不解，「我不認為我做了什麼壞事，我為那些染疫的人感到抱歉，但我有罪嗎？當然沒有，你怎麼能把全部的事情都怪給一個人呢？」
約克維奇認為自己舉辦亞德里亞巡迴賽是出於善意，確實有些地方可以做得更好，但自己不應該為一個錯誤而被怪罪，「這就像是獵巫。」而如果有機會重來，「我還是會再辦一次。」
紐約仍是疫情重災區，費德勒（Roger Federer）因傷確定整季休兵，而「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則考量疫情因素退出，約克維奇是「三巨頭」中唯一出賽成員，他說：「確認自己的健康狀況以及了解團隊的想法後，我決定參賽，作為頂尖選手，我有責任來此。」
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