羽球／王子維陪練員謝成東甲組排名賽初體驗 無緣晉次輪
就讀國立體大的謝成東，目前擔任「羽球王子」王子維陪練員，他首次參加全國羽球排名賽甲組賽事，感受深刻，謝成東今天坦言，甲、乙組球員最大差別在於適應比賽節奏快慢。
109年度第2次全國羽球排名賽今天在台北體育館舉行男單會內賽首輪賽事，謝成東面對經驗豐富的亞柏北市大呂家弘，首局雖以24比22驚險拿下，但第2局起戰況急轉直下，第2、3局皆以7比21丟失，無緣晉級。
謝成東今年5月起擔任王子維陪練員，王子維賽前也提醒謝成東，出手要多變化，不過謝成東表示，第2局起頻頻被對手調動，加上心急導致失誤大增，打亂原本進攻節奏。
首次參與全國羽球排名賽甲組賽事，從資格賽一路過關斬將挺進會內賽，已達到謝成東原先設定的目標，且有不少收穫，他提到，甲組選手非受迫性失誤較少，與乙組選手最大差別在於甲組選手較快適應比賽節奏，一旦一不小心，就可能大失分。
謝成東這次還與王子維聯手出征男雙賽事，謝成東表示，「壓力肯定是有的，畢竟他（王子維）世界排名這麼高，在場上單打時，可以自己去控制，但雙打旁邊有子維學長的時候會緊張」。
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