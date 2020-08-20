木蘭足球／桃園主場賽事周六登場 做公益、玩抽獎

台灣木蘭女子足球聯賽第三循環賽開踢，22日於國立體育大學人工足球場舉行，由主場隊伍桃園國際女子足球隊對戰台中藍鯨女子足球隊，為推廣足球賽事，並邀請球迷一同做公益，本次活動完全免費，只要捐贈一張發票以上即可入場。

「台灣木蘭女子足球聯賽」由中華民國足球協會舉辦，賽程從4月至11月，分別於國立體大人工足球場、台北田徑場、輔仁大學足球場、台中太原足球場、花蓮縣立田徑場、高雄國家體育場舉辦，參賽隊伍計有桃園國際、台北熊讚、新北航源、台中藍鯨、花蓮及高雄陽信銀行女子足球隊等六支球隊。本次精彩賽事可透過華視教育體育文化台的LIVE轉播、及網路Youtube直播收看，觀眾可以不受限於地點，同步觀賞精采非常的競逐過程，為喜歡的球隊加油打氣。

為了與球迷同樂，繼與台北熊讚女子足球隊成功合作後，OQR Ticket優票公司再與桃園國際女子足球隊以高科技全力支持台灣木蘭足球聯賽。球迷入場後，可於入場處服務台下載OQR Ticket APP領取數位抽獎券，活動中場休息時將發送抽獎問答推播到手機APP中，答題正確者可參與抽獎，最大獎有南投埔里牛耳渡假村住宿禮券，及7-11購物金等多項好禮，讓球迷在觀賽間享受嶄新的互動體驗。