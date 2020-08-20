野餐接力賽萬聖節開跑 邀選手一起假鬼假怪

由新北市政府主辦新北大都會公園野餐接力賽將於10月31日開跑，為提倡全民運動風氣，特舉辦「大都會接力賽」結合時下最夯的野餐活動，揪選手完賽後在活動會場一同野餐，同時享受萬聖節氛圍、樂團表演，周邊另設有美食攤位，號召民眾相約組隊來搗蛋。

接力賽分為25公里和12公里兩組，每隊4人，分男子組、女子組及混合組，以「挺自己人」為主題，「#我是_______人」來命名，親朋好友、同學、同事、情侶、鄰居都可以相揪來報名參賽，賽事總獎金高達18萬元。

報名隊伍物資結合野餐元素，除了西瓜裝T恤、香蕉接力帶、挺自己人野餐墊，也規劃充滿野餐氛圍的賽道和跑友補給站，完賽還可領取有別以往特別設計的柳橙造型拼接獎牌，四塊獎牌缺一不可，及周邊攤位美食抵用券。

因應萬聖節，除了野餐活動，也邀請參賽選手發揮創意一起「假鬼假怪」，更於粉絲團舉辦創意裝扮票選活動，上傳活動照片即可參加，票選前三名可獲得精美獎品，鼓勵民眾揪團組隊來新北大都會公園參與野餐接力賽和野餐派對。