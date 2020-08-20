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動滋券領券人數逾277萬 體育署下週撥款給業者
體育署6日起開放中籤民眾領取「動滋券」，截至19日下午4時止，逾277.5萬人完成領券，抵用金額超過新台幣3.9億元，副署長王水文今天表示，預計下週起定期撥款給業者。
體育署自運動發展基金提撥20億元，發行400萬份面額500元「動滋券」，6日開放中籤民眾領券，8日起受理抵用。
體育署統計，截至19日下午4時止，已逾277.5萬人、近7成民眾完成領券，已抵用金額逾3.9億元，實際交易金額高達8.6億元。
王水文透露，目前體育署正在核對、結算第一期（8月8日至16日）消費抵用金額，預計下週起開始撥款，未來也會統計民眾「動滋券」使用情形，瞭解哪個產業最受民眾青睞。
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