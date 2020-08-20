富比世女運動員年度收入 大坂直美稱后、女網包辦前9名

年度收入最高的女運動員大多都在網球界！

據美國商業權威雜誌《富比世》的調查，過去一年收入最高的女運動員前9名都是女網選手，而前2高收入的大坂直美和小威廉絲的收入遠勝第3名以降，大坂以3740萬美元居首，這也與網球界獎金講求男女一致有關，讓女網賽事廣告收益增加，刺激女網選手的商業價值。

網球獎金男女同酬

美國商業雜誌《富比世》日前報導，本年度世界級最賺的女運動員名單公佈，前9名都是女網選手，由美日混血的前球星大坂直美以3740萬美元收入領軍，美國傳奇小威廉絲3600萬美元居次，2人都遠勝第3名的現任球后芭蒂（1310萬美元）。

之所以由一整票女網明星佔據收入排行榜前列，與網壇賽事獎金男女一致有關，1970年代的賽事獎金，男網是女網的8倍，但在當時最強女網傳奇選手金夫人的推動下，另創女網巡迴賽（現在的WTA），先在1973年美網落實同獎金，才確定大滿貫賽實現男女「同工同酬」的獎金等級一致。

這在其他體育項目看來更難能可貴，舉例女子籃球最高殿堂WNBA的球員薪資總合僅1千萬美元，而NBA球星詹皇年薪就高達3000萬美元。

代言、商業價值高

女網選手也是因為網壇獎金的優勢，讓球星個人商業價值更高，《BBC體育》就解釋，大坂直美年度收入居首，但本季表現平平，獎金也才拿到340萬美元，但得益於去年的精彩表現，簽下多達15個代言（包含頂級運動品牌NIKE斥資重金把大坂從愛迪達手中搶過去），靠著龐大的贊助合約，大坂才以3740萬美元排第一。

此外，大坂和小威廉絲的收入也同時打破過去女運動員的年度收入記錄，此前最高收入是俄羅斯網球美女莎拉波娃於15年寫下的2970萬美元，而大坂與小威同時也闖進全球收入前100的運動員，分列29名與33名，是前百名唯二的女性運動員。

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