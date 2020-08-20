羽球／父親當軍師 李佳豪化壓力為助力
羽球好手李佳豪的父親為羽球名將李謀周，儘管多少會有壓力，但有了父親在旁提點缺失，以及分析國際賽參賽策略，李佳豪相當樂於享受這項優勢。
李佳豪效力於亞柏北市大，109年度第1次全國羽球排名賽曾封王，這次在台北體育館舉行的第2次排名賽，除了將尋求連霸外，也要拚個人在排名賽的第3冠，今天會內賽首輪以21比14、21比13擊敗亞柏隊友劉韋奇，順利晉級。
李佳豪表示，比賽前半段還在適應場地、找球感，面對對手是熟悉的隊友，他透露，此役主要磨練自己的心態。
受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國際賽喊卡，也打亂李佳豪今年賽事規劃及累積經驗的機會，目前世界排名第114的他透露，原本設定今年目標，希望排名挺進前100名。
李佳豪出身於羽球世家，父親李謀周、母親陳曉莉都是羽球名將，姊姊李佳馨同樣也跟隨父母的腳步，而姊弟倆都曾在全國羽球排名賽奪冠。
儘管李佳豪平時與家人分隔兩地，但他透露，只要回家，爸爸都會與他討論比賽的缺失，以及國際賽參賽計畫，兩人也會討論要去哪幾站搶分。
面對父親為羽球名將，李佳豪坦言，多少會有壓力，但他認為這也算自身優勢，「爸爸在這個圈子待滿久，知道如何能掌控比賽，也知道我缺乏什麼，可以馬上提醒我」。
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