歐冠／決賽確定是德法再碰頭 拜仁迎戰大巴黎

歐冠4強賽的2個組合分別由德甲和法甲球隊勝出，也確定決賽將是德甲冠軍迎戰法甲冠軍！

歐冠19日與20日凌晨舉行的2場4強賽，先後由法甲冠軍大巴黎與德甲冠軍拜仁慕尼黑勝出，巧的是2隊都是以3：0淘汰對手，這也確定本季決賽將與4強的2個組合相同，都是德法大戰，2支冠軍隊伍在24日的決賽都有望寫下三冠王傳奇（聯賽冠軍、國內盃賽冠軍與歐冠冠軍）。

拜仁搶進決賽

根據《歐洲足球官方新聞網》報導，歐冠19、20日接連迎來4強賽，19日是法甲冠軍大巴黎以3：0擊敗德甲黑馬萊比錫紅牛，20日則是換成德甲冠軍拜仁慕尼黑3：0完封法甲黑馬里昂，2支聯賽冠軍將於24日的決賽直接對決，成為歐冠決賽史上第4次的德法大戰，有意思的是，前3次全由德甲球隊勝出，拜仁就貢獻過2次。

拜仁與大巴黎也是4強中賠率較低的2大奪冠熱門，其中，拜仁確實是本季歐冠表現最佳的隊伍，他們從小組賽至今一場球未輸，以歐冠10連勝的乘風破浪之姿殺進決賽，史上僅1992/93的AC米蘭隊能完成10連勝進決賽，但當年紅黑軍團決賽卻失利落敗。

拜仁官方也在晉級決賽後貼出與大巴黎的歷史歐冠交手紀錄，雙方交手8回，均是在小組賽，由大巴黎以5勝3負稍稍佔優。

雙方都有望三冠王

依照《雅虎體育網》報導，拜仁主帥弗里克於20日贏球後表示，決賽對手大巴黎的進攻火力很強悍，能否限制前場三叉戟內馬爾、姆巴佩、迪馬利亞的發揮至關重要；反之，大巴黎也相當忌諱拜仁的進攻足球，拜仁近期所有賽事通算，已經是20連勝，場均進球數達3.35，決賽預期會是場精彩的對攻秀。

此外，這2支德國與法國聯賽的霸主都有望寫下難能可貴的三冠王紀錄，歐洲三冠王的定義是同年奪下聯賽冠軍、國內盃賽冠軍以及歐冠冠軍，若拜仁勝出，他們就能寫下隊史第二度的三冠王，而大巴黎若勝出會更加完美，將會是隊史本世紀以來首座歐冠冠軍，更是隊史首度達標三冠王，而且，本季大巴黎其實還拿到國內2個盃賽冠軍（法國盃與法聯杯），有望寫下實質上的「四冠王」。

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