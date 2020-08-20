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拳擊／台灣拳壇大放異彩 潛力培訓營尋下個未來之星

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
拳擊國家潛力選手培訓營在新竹三民國中與磐石高中展開為期26天的集訓。圖／三民國中拳擊隊提供
拳擊國家潛力選手培訓營在新竹三民國中與磐石高中展開為期26天的集訓。圖／三民國中拳擊隊提供

拳擊國家潛力選手培訓營，匯集國內近60名青少年菁英，2日起在新竹三民國中與磐石高中展開為期26天的集訓，當今拳壇優秀的國家隊選手，過去都曾在此計畫中受訓，教練團也希望能挖掘出更多將來能挑戰2024年巴黎奧運以及2022年杭州亞運的未來之星。

近年來我國拳擊在國際賽上大有斬獲，2016年奧運由賴主恩拿下台灣睽違20年的男子組參賽門票，陳念琴更是史上首位奧運拳擊女將，2018年亞運由黃筱雯、林郁婷取得睽違48年的亞運獎牌，陳念琴、林郁婷、黃筱雯也先後在世錦賽封后，亞青也大有斬獲，柯媛蒨成為台灣首位奪冠的女選手 。

2020年更是大放異彩的1年，由黃筱雯、林郁婷、吳詩儀以及陳念琴在東京奧運亞洲／大洋洲區資格賽，共帶回4張參賽門票，有鑑於過去許多國手甚至教練，都曾在潛力培訓營受訓，計畫也每年都在持續。

今年由洪瑞彬（二林高中）擔任總教練，教練團有譚鴻彬（磐石高中）、洪政代（成功高中）、謝明裕（路竹高中）林源（崇文國中）和蕭璜議 （員林國中）等成員，同時間也舉辦A級教練講習，奧運教練曾志強、劉宗泰也擔任講師與考官。

拳擊國家潛力選手培訓營在新竹三民國中與磐石高中展開為期26天的集訓。圖／三民國中拳擊隊提供
拳擊國家潛力選手培訓營在新竹三民國中與磐石高中展開為期26天的集訓。圖／三民國中拳擊隊提供

培訓營除在三民與磐石拳擊場與活動中心開練，也拉拔到新竹著名的十八尖山，不但是自由車聖地，也是各大運動代表隊常來的體能訓練熱點，教練團也藉此觀察各校好手，發掘更多潛在的國手人選。

匯集各校好手，譚鴻彬（1990年亞運國手）表示，培訓營的訓練方針，並沒有多高深的技巧傳授，且選手都已是各校菁英，他說：「短短26天不可能有飛躍性的成長，加上各校來的習慣都不同，我們做的是強化基本功，灌輸更細膩、靈活的觀念。」

洪政代也說，基本動作不但需要純熟，也是選手能更接受高階技巧的關鍵，同時正確的動作與觀念落實，用意也是保護選手、降低受傷風險，培訓營重點就是落實基本技巧、體能的練習與觀念。

亞運 陳念琴 世錦賽

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