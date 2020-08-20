歐冠／巴薩、曼城大敗 傳控足球已死？

歐冠四強賽頻頻讓人跌破眼鏡，先是巴塞隆納以2：8慘敗拜仁慕尼黑，隔天曼城再以1：3不敵里昂。巴薩和曼城這兩支傳控色彩濃厚的球隊接連出局，讓人不禁聯想到，難道這種強調短傳控制、中路滲透的打法已經落伍了嗎？

曾經的巴薩「夢三」及橫掃三大賽的西班牙國家隊，正是傳控足球的最佳代表。尤其是瓜迪奧拉（Pep Guardiola）所率領的那支「宇宙隊」，結合了全攻全守及Tiki-taka的戰術思想，加上隊中有年輕的梅西（Lionel Messi）及巔峰哈維（Xavi）、伊涅斯塔（Andrs Iniesta）、布斯克茨（Sergio Busquets）組成的中場，球員穿插跑位靈活、球風華麗，創下了前無古人的「六冠王」紀錄。

再看看現在這支巴薩，中場死氣沈沈，進攻缺乏創造力，全仰賴梅西的神來一筆。反觀對手拜仁，在里貝里（Franck Ribry）、羅本（Arjen Robben）離隊後，半途接手的主教練弗利克（Flick）成功改造球隊，把德國戰車那種直接、強硬的風格重新帶回拜仁。而瓜迪奧拉來到曼城後，同樣把傳控的血液注入「藍月亮」，如今卻連續三年倒在歐冠八強。

這兩場比賽中，都可以看到巴薩或曼城的球員試圖在後場控球，但面對對手兩、三人積極的逼搶，很容易就造成失誤掉球。對手得球後直接過頂長傳，讓前鋒去跟對方後衛拚速度，或是兩、三人配合進攻，往往能夠創造破門機會。由此可見，速度、力量、尤其是跑動能力，比起技術更是決勝的關鍵。

其實，這不代表傳控真的「已死」，而是傳控在風靡足壇這麼多年後，它的戰術思想早已融入到現代足球當中。然而如果只是緊緊抱著傳控，不懂得在必要時「放手」，找來的球員又類型單一，傳控反而會成為致命弱點。

尤其巴薩又排出平均年齡近30歲的「老人隊」，只保留傳控的外殼，缺乏全隊積極的穿插跑動、快速補位及衝刺。尤其是後衛遭到逼搶時還死守著傳控，只想靠著自已的技術突圍，不懂得大腳開出。正是這種盲目的自信，導致了苦吞八球的慘痛代價。