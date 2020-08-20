快訊

南韓國情院：金與正受託「掌握國政」為金正恩分憂

真正的代理戰爭：從釣魚台衝突看國軍無人機作需想定

高球／美國公開賽9月登場 台灣好手俞俊安搶下門票

中央社 / 紐約19日綜合外電報導
台灣好手俞俊安搶下美國高球公開賽門票。 報系資料照
台灣好手俞俊安搶下美國高球公開賽門票。 報系資料照

美國高球公開賽9月將在紐約州馬馬羅內克（Mamaroneck）的翼腳（WingedFoot）俱樂部開打，世界業餘球王、日本選手金谷拓實和台灣好手俞俊安今天順利出線，搶下2張門票。

法新社報導，美國高爾夫球協會（USGA）先前宣布，美國公開賽將延至9月17日至20日舉行，但原本分區進行的資格賽受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今年確定取消，不過美國高協擴大豁免類別，大致能夠照顧到各大巡迴賽的頂尖選手，包括業餘選手。

搶下另外5張入場券的是美國選手卡斯蒂約（RickyCastillo）、湯普森（Davis Thompson）和帕克（JohnPak），以及西班牙選手羅薩伍德（Eduard Rousaud）和蘇格蘭選手史考特（Sandy Scott）。

現年22歲的業餘球王金谷拓實2018年勇奪亞太業餘錦標賽（Asia-Pacific Amateur Championship）冠軍，去年捧回亞軍；這將是他首度參與美國高球公開賽。

同為22歲的俞俊安目前在亞利桑那州立大學（Arizona State University）就讀4年級，將連續第3年闖進美國高球公開賽。

已經拿到入場券的還有另外6名業餘選手，其中包括2019美國業餘錦標賽冠軍奧格雷特里（AndyOgletree）。

高爾夫 湯普森 帕克

延伸閱讀

崔天凱警告美國：即便冷戰期間也發生過兩場熱戰

美握晶片製造關鍵 華為癱了

SIA：華為禁令重創半導體

高球／14位長春女將與會 綠林慈善盃新舊傳承

相關新聞

羽球／父親當軍師 李佳豪化壓力為助力

羽球好手李佳豪的父親為羽球名將李謀周，儘管多少會有壓力，但有了父親在旁提點缺失，以及分析國際賽參賽策略，李佳豪相當樂於享...

高球／美國公開賽9月登場 台灣好手俞俊安搶下門票

美國高球公開賽9月將在紐約州馬馬羅內克（Mamaroneck）的翼腳（WingedFoot）俱樂部開打，世界業餘球王、日...

拳擊／台灣拳壇大放異彩 潛力培訓營尋下個未來之星

拳擊國家潛力選手培訓營，匯集國內近60名青少年菁英，2日起在新竹三民國中與磐石高中展開為期26天的集訓，當今拳壇優秀的國...

富比世女運動員年度收入 大坂直美稱后、女網包辦前9名

年度收入最高的女運動員大多都在網球界！ 據美國商業權威雜誌《富比世》的調查，過去一年收入最高的女運動員前9名都是女網選手，而前2高收入的大坂直美和小威廉絲的收入遠勝第3名以降，大坂以3740萬美元居

歐冠／決賽確定是德法再碰頭 拜仁迎戰大巴黎

歐冠4強賽的2個組合分別由德甲和法甲球隊勝出，也確定決賽將是德甲冠軍迎戰法甲冠軍！ 歐冠19日與20日凌晨舉行的2場4強賽，先後由法甲冠軍大巴黎與德甲冠軍拜仁慕尼黑勝出，巧的是2隊都是以3：0淘汰對

歐冠／巴薩、曼城大敗 傳控足球已死？

歐冠四強賽頻頻讓人跌破眼鏡，先是巴塞隆納以2：8慘敗拜仁慕尼黑，隔天曼城再以1：3不敵里昂。巴薩和曼城這兩支傳控色彩濃厚的球隊接連出局，讓人不禁聯想到，難道這種強調短傳控制、中路滲透的打法已經落伍了嗎？

網球／近距離接觸過確診者 兩球員遭美網暖身賽除名

美國網球公開賽「泡泡式」隔離環境內有兩名選手與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者接觸後，遭美網暖身賽西南公...

美網／盧彥勳也退出 莊吉生成唯一台將

先是「一姐」謝淑薇退出今年美網，我國名將盧彥勳昨也宣布，考量疫情且職業網球聯合會（ＡＴＰ）同意凍結他的保護排名，決定今年...

羽球／雙打節奏快 王子維打混雙練反應

第一次參加全國羽球排名賽混雙賽事，「羽球王子」王子維意外連闖兩關，昨天演出後來居上戲碼，第二局從十六比十九連追五分，直落...

美網／疫情考量缺席美網 詹家姊妹法網再考慮

3年前在美網迎接第一座大滿貫女雙金盃，我國雙打好手詹詠然今年確定不會重返「福地」，剛過31歲生日的她和妹妹詹皓晴考量新冠...

高球／14位長春女將與會 綠林慈善盃新舊傳承

綠林慈善盃女子公開賽明天起在新北市台灣高爾夫俱樂部登場，這場比賽是女子台巡（TLPGA）今年第4場公開賽，同時是2015...

美網／大咖接連退賽 主辦單位喊話：陣容比預期好

儘管多名大咖球員因擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情宣布退賽，美國網球公開賽主辦單位今天表示，願意參賽的選...

熱門新聞

林書豪拿到中華民國護照了！正申請入籍

林書豪是否要當兵？內政部：入籍台灣需服兵役

日職／王柏融重返一軍先發4支0 對決宋家豪最後出局

不只林書豪 弟弟林書緯也已取得中華民國護照

NBA／唐西奇犯規纏身不打緊 獨行俠擊沉快艇扳平戰局

林書豪取台灣護照 陸媒：若回CBA仍算外援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。