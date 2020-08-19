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美網／疫情考量缺席美網 詹家姊妹法網再考慮

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
詹詠然(右)與詹皓晴姊妹決定不參加美網。 資料照
詹詠然(右)與詹皓晴姊妹決定不參加美網。 資料照

3年前在美網迎接第一座大滿貫女雙金盃，我國雙打好手詹詠然今年確定不會重返「福地」，剛過31歲生日的她和妹妹詹皓晴考量新冠肺炎疫情，確定缺席美國硬地賽事，下月歐洲展開的紅土圈賽事是否參賽還在評估。

詹詠然2017年和「瑞士公主」辛吉絲打下美網女雙金盃，妹妹詹皓晴同年也打進美網混雙決賽，去年又在混雙4強的「寶島內戰」壓下姊姊，不過兩度決賽亮相都離冠軍差了一步。

31日開戰的美網是今年新冠肺炎疫情爆發後第一場大滿貫，不過目前全球疫情未趨緩，姊妹倆媽媽劉雪貞透露，因美國疫情尚未穩定，確定不會去參加美網。

美網後換歐洲紅土賽事接棒，原本5月進行的法網延期到9月27日開打，劉雪貞表示還在評估是否參賽。

美網今年取消會外賽，直接進入單打會內賽的台將只有「一姐」謝淑薇、使用保護排名的盧彥勳和「Jason」莊吉生，謝淑薇本周已宣布考量疫情和舊傷未癒，退出今年美網、直接準備紅土賽事，今天盧彥勳也宣布ATP同意他繼續凍結保護排名，今年賽事都不會參加。

莊吉生成美網單打唯一台將，他17日已啟程前往紐約，今天還透過粉絲團報平安，並分享美國網協防疫相關規範，強調沒練球時都有戴口罩，「會好好照顧自己」。

美網 謝淑薇 詹皓晴

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