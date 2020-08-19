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高球／14位長春女將與會 綠林慈善盃新舊傳承

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
郭艾榛（左一）、TLPGA理事長劉依貞（左二）、老淡水球場會長紀文豪（左三）、綠林董事長林果兒（右三）、選手吳佳晏（右二）和賽務總監駱淑禎記者會合影。圖／TLPGA提供
郭艾榛（左一）、TLPGA理事長劉依貞（左二）、老淡水球場會長紀文豪（左三）、綠林董事長林果兒（右三）、選手吳佳晏（右二）和賽務總監駱淑禎記者會合影。圖／TLPGA提供

綠林慈善盃女子公開賽明天起在新北市台灣高爾夫俱樂部登場，這場比賽是女子台巡（TLPGA）今年第4場公開賽，同時是2015年午餐會TPC菁英賽之後，老淡水球場再度承辦女子公開賽，賽事結合慈善活動，另邀請14位女子長春選手參賽，藉賽事機會和傳奇女將致敬。

綠林興業董事長林果兒今天賽事記者會表示，綠林不是大企業，能夠舉辦女子公開賽，是得到許多貴人的幫助，包括公司同仁，朋友，乃至於扶輪社社友，匯集大家的力量，才促成這場比賽誕生。

他喜愛高球也也關心慈善團體，能夠結合這兩者舉辦賽事，內心十分喜悅；今年綠林慈善盃捐助台灣失智症協會、桃園市方舟啟智教養院、台北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會三個單位。

台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞表示，今年受疫情影響，林果兒是第一位同意舉辦賽事的贊助商，她非常感謝林董事長的支持，且這場賽事提供選手競賽舞台，並邀請長春選手，讓老中青三代同場競技，而且也結合慈善公益，幫助弱勢團體，意義非凡。

最強新人，同時也是賽事代言人之一的吳佳晏今天代表選手致辭，她很開心有機會一睹前輩風采，自己也會盡力表現，打出好成績。

高爾夫

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