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羽球／尋找小戴！ 球后反毒登公車、計程車

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
高雄市政府毒品防治局代理局長鄭介松（左四）感謝戴資穎公益代言，由「戴爸」戴楠凱（左三）代表領獎。圖／高雄市政府毒品防治局提供
高雄市政府毒品防治局代理局長鄭介松（左四）感謝戴資穎公益代言，由「戴爸」戴楠凱（左三）代表領獎。圖／高雄市政府毒品防治局提供

「世界球后」戴資穎的身影登上家鄉高雄市公車、公車站牌和計程車，成為高雄市政府毒品防治局反毒大使，今天毒防局代理局長鄭介松特別拜會並頒發獎座感謝球后公益宣導反毒，並由戴資穎父親代表領獎。

為拓展多元宣導管道，毒防局結合戴資穎倡導反毒，8月中旬小戴身影就在高雄市公車車體、公車站牌及偏鄉計程車車內運用，透過小戴正面清新形象提升毒品防制宣導成效；活動也舉行「尋找小戴」活動，和民眾進一步互動。

鄭介松今天特別致贈獎座，並祝福小戴未來比賽再創佳績，他表示這次毒品防制宣導主軸為「Better knowledge for better care 瞭解藥癮 多點關心」及「改變的力量」，提醒社會大眾給予藥癮者更多的同理、接納與關懷，共同營造去標籤化的友善支持環境以提升藥癮者社會復歸機會。

適逢暑假期間，鄭介松也呼籲年輕學子謹守防毒三不原則：「不」接受來路不明或免費菸品、即溶包或飲料、「不」涉足是非場所、「不」食用事先開封的飲料及不讓飲料離開視線。也鼓勵青少年多從事健康休閒活動，營造健康生活方式，培養正確紓壓技巧，才是預防毒害根本之道。

戴資穎

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