羽球／敦奧國手回春 許仁豪甜蜜報仇闖會內8強

兩年前退下選手戰袍，倫敦奧運羽球國手許仁豪轉任清華大學講師後，參加全國羽球排名賽就是「志在參賽」，今天男單會外賽他難得激情演出，歷時超過1小時以15：21、22：20、21：19拍下小將王柏崴後更仰躺在地，伴隨二樓啦啦隊如雷歡呼和掌聲。

除清大講師另是母隊土地銀行兼任教練的許仁豪，在清大除上課、帶隊還接任行政工作，「現在一周只打1到2次，打到後面腳都沒力了，是靠腦袋打球，用經驗去擾亂他。」他第2局末段就透過發球不時干擾對手，他笑說：「多拍是我以前最大優勢，現在要用省力的方式，用經驗和網前去彌補。」

轉任教職一年多，許仁豪已漸漸習慣新身分，「不一樣是以前7點半就要訓練，現在可以睡比較晚再去學校，以前叫醒我的是夢想，現在是鐘聲。」

本來就要帶隊參加排名賽的「許胖」，比賽仍會報名，但去年都是「一輪遊」，今年第一次排名賽也是碰今天對手王柏崴，當時直落2落敗的「許胖」今天甜蜜報仇，第3局前段已經快抽筋的他大笑說超乎預期，「滿感動的，還可以贏球。」

且他男單會內賽首輪對手陳孝承已前往匈牙利就學，許仁豪等於兵不血刃直接站上8強，讓他大喊「不可思議」。

18歲的王柏崴今年準備成北市大新鮮人，許仁豪8年前參加奧運時，他才剛拿起球拍不久，甚至不知對手曾是奧運國手。上月全中運告別戰打下亞軍的小將坦言，年長11歲的對手經驗好，「他有很多小動作，打亂我節奏，被他亂到了，自己機會球也沒把握。」