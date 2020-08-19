快訊

動用政風處查彰化衛生局原因 陳時中：他們是公正第三方

馬利軍隊首都叛亂！政變軍綁架總統 強迫政府總辭下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／敦奧國手回春 許仁豪甜蜜報仇闖會內8強

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
許仁豪奮戰3局逆轉。記者曾思儒／攝影
許仁豪奮戰3局逆轉。記者曾思儒／攝影

兩年前退下選手戰袍，倫敦奧運羽球國手許仁豪轉任清華大學講師後，參加全國羽球排名賽就是「志在參賽」，今天男單會外賽他難得激情演出，歷時超過1小時以15：21、22：20、21：19拍下小將王柏崴後更仰躺在地，伴隨二樓啦啦隊如雷歡呼和掌聲。

除清大講師另是母隊土地銀行兼任教練的許仁豪，在清大除上課、帶隊還接任行政工作，「現在一周只打1到2次，打到後面腳都沒力了，是靠腦袋打球，用經驗去擾亂他。」他第2局末段就透過發球不時干擾對手，他笑說：「多拍是我以前最大優勢，現在要用省力的方式，用經驗和網前去彌補。」

轉任教職一年多，許仁豪已漸漸習慣新身分，「不一樣是以前7點半就要訓練，現在可以睡比較晚再去學校，以前叫醒我的是夢想，現在是鐘聲。」

本來就要帶隊參加排名賽的「許胖」，比賽仍會報名，但去年都是「一輪遊」，今年第一次排名賽也是碰今天對手王柏崴，當時直落2落敗的「許胖」今天甜蜜報仇，第3局前段已經快抽筋的他大笑說超乎預期，「滿感動的，還可以贏球。」

且他男單會內賽首輪對手陳孝承已前往匈牙利就學，許仁豪等於兵不血刃直接站上8強，讓他大喊「不可思議」。

18歲的王柏崴今年準備成北市大新鮮人，許仁豪8年前參加奧運時，他才剛拿起球拍不久，甚至不知對手曾是奧運國手。上月全中運告別戰打下亞軍的小將坦言，年長11歲的對手經驗好，「他有很多小動作，打亂我節奏，被他亂到了，自己機會球也沒把握。」

許仁豪不只報名男單，這次男雙也和國手資歷豐富的陳宏麟搭檔，成為賽事一大亮點；陳宏麟開玩笑說，兩人組合也是挺有威脅性，不過搭檔單打經過3局苦戰，「之前我都是在網前，這次可能要換我去後場了。」

王柏崴遭逆轉。記者曾思儒／攝影
王柏崴遭逆轉。記者曾思儒／攝影
許仁豪（右二）擾亂王柏崴節奏。記者曾思儒／攝影
許仁豪（右二）擾亂王柏崴節奏。記者曾思儒／攝影

許仁豪 羽球 全中運

延伸閱讀

羽球／排名賽闖混雙會內賽 王子維自己喊鬧

羽球／李洋用心良苦 與妹妹搭檔特別愛「唸」

羽球／王子維睽違三年再打混雙 發球走鐘靠學妹Carry

羽球／兄妹睽違七年再搭擋 李洋：盼成她生涯轉捩點

相關新聞

網球／新冠肺炎衝擊 海碩女網停辦一年

高雄海碩ATP挑戰賽上月已確定停辦，今天海碩再宣布，女網行之有年的台北海碩公開賽因新冠肺炎取消今年賽事，相約明年再見。

羽球／排名賽闖混雙會內賽 王子維自己喊鬧

主攻單打的「羽球王子」王子維，第二次全國羽球排名賽「插花」混雙和男雙，昨天混雙首戰和搭檔劉巧芸順利過關，今天碰土銀強敵張...

羽球／敦奧國手回春 許仁豪甜蜜報仇闖會內8強

兩年前退下選手戰袍，倫敦奧運羽球國手許仁豪轉任清華大學講師後，參加全國羽球排名賽就是「志在參賽」，今天男單會外賽他難得激...

體育表演會9月19日舉行 魚丁糸壓軸登場

教育部體育署今天舉辦「SUPER STAR體育表演會」啟動記者會，表演會將在9月19日於台北小巨蛋登場，今年將有超過30...

網球／盧彥勳本季都不參賽 申請凍結保護排名

繼台灣網球一姐謝淑薇宣布退出美網後，考量國際新冠肺炎疫情嚴峻，網球好手盧彥勳向ATP申請重新凍結保護排名並獲准，今天在臉...

苗栗全民運登場 1500名選手競技

苗栗縣全民運動會昨起一連4天在縣立體育場舉辦，1500多名選手齊聚一堂，這次比賽將選拔參加全國田徑錦標賽的苗栗縣代表隊成...

羽球／李洋用心良苦 與妹妹搭檔特別愛「唸」

第二次全國羽球排名賽甲組會外賽昨天開打，混雙賽場出現兩組新面孔，「羽球王子」王子維相隔三年再度參與混雙賽事，男雙好手李洋...

英國女網平權先鋒巴克斯頓辭世 享壽85歲

法新社報導，英國前網球選手、兩次大滿貫賽雙打冠軍暨平權先鋒巴克斯頓（Angela Buxton）今天離世，享壽85歲

羽球／王子維睽違三年再打混雙 發球走鐘靠學妹Carry

「羽球王子」王子維相隔三年多再戰混雙賽事，今天他與合庫學妹劉巧芸搭擋在2020年第二次全國羽球排名賽會外賽登場，儘管發球...

美網／大咖球星退賽潮 英國一哥不以為然

作為新冠肺炎疫情爆發後的第一場大滿貫，31日開打的美網卻爆出球星退出潮，兩位衛冕冠軍「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael ...

一天練三餐 台中女中S.D. Party再戰HDC決賽

109年全國中等學校熱舞大賽（HDC）將在22日下午於板橋大遠百舉行最終總決賽，由北中南三區149隊中脫穎而出的43支晉...

美網／前球后哈蕾普也退出 世界前8剩2人參賽

羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）本是今年美網女單頭後種子，但她台灣時間今天凌晨透過社群平台宣布，...

熱門新聞

NBA／里拉德狂飆34分 拓荒者末節三分雨轟垮湖人

NBA／佛西維奇領軍飆35分 魔術首戰爆冷擒公鹿

NBA／哈登37分11籃板 火箭首戰外線射爆雷霆

NBA／4大年輕新星同飆分 創季後賽歷史新猷

中職／選秀逆向思考 獅隊可再造本土投打王國

MLB／塔提斯破壞棒球潛規則？ 眾前輩力挺：他不該道歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。