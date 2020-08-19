體育表演會9月19日舉行 魚丁糸壓軸登場

教育部體育署今天舉辦「SUPER STAR體育表演會」啟動記者會，表演會將在9月19日於台北小巨蛋登場，今年將有超過30組團體將進行表演，活動主持人則是由浩子與莎莎再度聯手擔綱，最後再由樂團魚丁糸進行壓軸表演。

今年體育表演會匯集了來自國內各地優秀體育專業與藝文團隊，突破以往純粹體育項目的拼盤演出，藉由跨界的mix、不同領域的crossover產生出新的內容。在今天的記者會開場也邀請國立台北教育大學空手道團隊，以氣勢非凡的空手道炫技揭開2020體育表演會序幕。

體育署指出，今年邀請超過30組頂尖團隊跨界聯合演出，首次使用舞台劇手法演繹「體育轉播」做為開場，另克服場地限制，將水上運動結合高空特技搬至舞台上演出，並邀請台灣鐵人三項一姊李筱瑜展現鐵人精神，將鐵人三項的節目橋段貫穿整場晚會，還有傳統戲曲結合街舞表演，以及韻律體操搭配交響管樂團等團隊跨界聯演。

今年活動主持人由浩子與莎莎再度聯手擔綱，而新生代最具潛力女主持人Lulu黃路梓茵更擔任中場表演嘉賓，並結合網球節目熱力演出，將激盪出活力與熱情的火花；壓軸則邀請到最強的菜鳥分身樂團—魚丁糸首登台北小巨蛋，將於活動尾聲透過溫暖的曲目與歌聲，要為台灣體壇的每位健兒們帶來最大的鼓勵與喝采。

體育表演會將29日下午1點正式開放網路免費索票，有興趣民眾請上網搜尋活動官網「i 運動」（http://isports.sa.gov.tw/），另配合中央疫情指揮中心之建議，有別於往年分區不劃位之作法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，民眾於KKTIX索票完成後，演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件至活動會場進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節將會公布於索票網頁。