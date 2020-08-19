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足球歐冠盃／巴黎3:0完封萊比錫 首度晉決賽

世界日報 / 體育新聞組╱綜合報導
巴黎3比0勝萊比錫，史上首度晉級決賽。 歐新社
巴黎3比0勝萊比錫，史上首度晉級決賽。 歐新社

2019/20賽季歐冠4強賽在光明球場展開爭奪，巴黎聖日耳曼以3：0完勝萊比錫，首次殺入決賽。迪馬利亞（ngel Di Mara）、馬爾基尼奧斯（Marquinhos）和貝爾納特（Juan Bernat Velasco）各進1球。

這是兩隊首次在歐冠盃相遇，也這是萊比錫首次打入4強，原本希望成為第7支打入歐冠決賽的德國球隊。巴黎則是時隔25年來首次打入歐冠4強，也是史上第2次，並且希望成為第5支打入決賽的法國球隊。

巴黎開賽第6分鐘就差一點破門，姆巴佩（Kylian Mbapp）傳球給內馬爾Neymar Jr.），但球擊中右柱彈出。姆巴佩稍後雖踢入球門，卻因內馬爾犯規在先而被判無效。巴黎在第13分鐘首先進球，馬爾基尼奧斯接獲迪馬利亞傳球，近距離頭球破門。

第35分鐘，內馬爾曾有機會破門，但擊中立柱彈出。巴黎在第42分鐘擴大比分，迪馬利亞接獲內馬爾後跟妙傳，單刀推射入右下角。巴黎在第56分鐘鎖定勝局，迪馬利亞直傳貝爾納特近距離頭球破門。

內馬爾賽中有多次射門機會，但都擊中門柱。

內馬爾 Neymar

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