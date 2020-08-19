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高球／「虎」父無犬子 11歲小伍茲兒童賽奪冠
高爾夫界下一個嶄露頭角的明星甚至還不是青少年，但對任何了解這項運動的人來說，他的名字絕對聽來很耳熟。
跟隨父親的足跡，老虎伍茲（Tiger Woods）的兒子查理伍茲（Charlie Woods）正在展現其打球的天賦。
這位11歲的高爾夫名人後代最近在佛州棕櫚城舉行的美國兒童高爾夫比賽中技壓群雄，在Hammock Creek高爾夫球場的9洞賽中打出低於標準桿3桿，比第二名勝出5桿。
老虎伍茲非常在乎兒子剛剛起步的高爾夫生涯。他曾參加過查理多次比賽，甚至曾數次擔任桿弟。不過在查理贏得這場美國兒童高爾夫賽事時，15屆大滿貫冠軍老虎伍茲正忙著參加PGA錦標賽。
雖然目前尚不清楚查理什麼時候能夠再次參加正式比賽，但他的父親將參加20日展開的聯邦快遞杯季後賽首站比賽：在TPC波士頓球場開打的北方信託賽（Northern Trust）。
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