快訊

認定論文抄襲情節嚴重 中山大學撤銷李眉蓁碩士學位

評／從鼓勵向善到去標籤化 少事法如何保護觸法少年？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下運動周邊商品銷售低迷 唯球員卡價值翻倍

台灣醒報 / 台北報導
雖然因疫打擊，球衣銷售平均都下滑，但意外竄出的黑馬「球員卡」價值竟翻倍。(photo from Flickr)
雖然因疫打擊，球衣銷售平均都下滑，但意外竄出的黑馬「球員卡」價值竟翻倍。(photo from Flickr)

體育發展仰賴周邊商品的銷售，特別是球衣、服飾等，但隨著疫情打擊，球迷無法前往公共場所諸如酒吧、球場看球，以致需求大減，多數實體店為了避免虧損轉向網路電商零售，但卻促成另一種體育周邊商品價值暴增：球員卡。外媒表示，海外製作商因疫供貨延遲，在新卡短缺的情況下，導致庫存的球員卡價值暴漲，平均售價飆到過去的5倍以上。

球衣需求量銳減

根據《全國公共廣播電台》報導，疫情期間打擊商業活動，包含美國部分州都還是不開放公共場所，球迷基本上不可能上街購物，導致運動商品實體店不堪虧損，美國南部大型體育品牌JP體育的老闆佩里就說：「若實體店只有過去一半的銷售額，肯定無法付出租金。」關掉實體店改做電商零售服務成為唯一選擇。

眾所皆知，體育商業市場的大宗收入是靠著運動明星或球隊的品牌效應，在球場販售周邊商品，諸如球隊配件、球星服飾等，但在球場與公共場所管制之下，球迷們不可能像過去穿著球衣進場、或是去酒吧看球，需求量銳減。

球員卡引搶購

但體育商業市場卻意外沒有萎縮，《新聞快報》19日即報導一項有趣的數字，整體體育銷售市場並未下滑，因為球員卡的銷售一肩扛起周邊商業收入的主力。

該報提到，疫情導致海外製造商延期出口訂單，3、4月大流行期間的停產，導致現在各大商家都還沒收到新的球員卡，但在需求量沒有顯著下滑的情況下，供給不足就讓價位坐雲霄飛車般上升，店家只能盡力翻找庫存的舊卡，讓球員卡價值翻上數倍。

舉例說，過往一盒僅賣53美元的棒球球員卡，如今售價飆到280美元，而NBA卡也深受球迷追捧，比如錫安、莫蘭特等新人，一生就只出一張新秀年球員卡，必然會吸引收藏家前來搶購，疫情意外刺激過去不受關注的體育周邊商品銷售。

【更多精采內容，詳見

棒球 NBA

延伸閱讀

台師大教授張少熙接任體育署長 借調公文已獲校方批准

帶傷硬拚挽不回敗局 莫蘭特仍以全隊為榮

負責指導提攜莫蘭特 老將要他以里拉德為榜樣

NBA／里拉德領軍4人得分破20 拓荒者附加賽淘汰灰熊

相關新聞

羽球／尋找小戴！ 球后反毒登公車、計程車

「世界球后」戴資穎的身影登上家鄉高雄市公車、公車站牌和計程車，成為高雄市政府毒品防治局反毒大使，今天毒防局代理局長鄭介松...

羽球／排名賽闖混雙會內賽 王子維自己喊鬧

主攻單打的「羽球王子」王子維，第二次全國羽球排名賽「插花」混雙和男雙，昨天混雙首戰和搭檔劉巧芸順利過關，今天碰土銀強敵張...

羽球／敦奧國手回春 許仁豪甜蜜報仇闖會內8強

兩年前退下選手戰袍，倫敦奧運羽球國手許仁豪轉任清華大學講師後，參加全國羽球排名賽就是「志在參賽」，今天男單會外賽他難得激...

網球／新冠肺炎衝擊 海碩女網停辦一年

高雄海碩ATP挑戰賽上月已確定停辦，今天海碩再宣布，女網行之有年的台北海碩公開賽因新冠肺炎取消今年賽事，相約明年再見。

體育表演會9月19日舉行 魚丁糸壓軸登場

教育部體育署今天舉辦「SUPER STAR體育表演會」啟動記者會，表演會將在9月19日於台北小巨蛋登場，今年將有超過30...

疫情下運動周邊商品銷售低迷 唯球員卡價值翻倍

體育發展仰賴周邊商品的銷售，特別是球衣、服飾等，但隨著疫情打擊，球迷無法前往公共場所諸如酒吧、球場看球，以致需求大減，多數實體店為了避免虧損轉向網路電商零售，但卻促成另一種體育周邊商品價值暴增：球員卡

高球／「虎」父無犬子 11歲小伍茲兒童賽奪冠

高爾夫界下一個嶄露頭角的明星甚至還不是青少年，但對任何了解這項運動的人來說，他的名字絕對聽來很耳熟。

足球歐冠盃／巴黎3:0完封萊比錫 首度晉決賽

2019/20賽季歐冠4強賽在光明球場展開爭奪，巴黎聖日耳曼以3：0完勝萊比錫，首次殺入決賽。迪馬利亞（ngel Di Mara）、馬爾基尼奧斯（Marquinhos）和貝爾納特（Juan Bernat Velasco）各進1球。

網球／盧彥勳本季都不參賽 申請凍結保護排名

繼台灣網球一姐謝淑薇宣布退出美網後，考量國際新冠肺炎疫情嚴峻，網球好手盧彥勳向ATP申請重新凍結保護排名並獲准，今天在臉...

苗栗全民運登場 1500名選手競技

苗栗縣全民運動會昨起一連4天在縣立體育場舉辦，1500多名選手齊聚一堂，這次比賽將選拔參加全國田徑錦標賽的苗栗縣代表隊成...

羽球／李洋用心良苦 與妹妹搭檔特別愛「唸」

第二次全國羽球排名賽甲組會外賽昨天開打，混雙賽場出現兩組新面孔，「羽球王子」王子維相隔三年再度參與混雙賽事，男雙好手李洋...

英國女網平權先鋒巴克斯頓辭世 享壽85歲

法新社報導，英國前網球選手、兩次大滿貫賽雙打冠軍暨平權先鋒巴克斯頓（Angela Buxton）今天離世，享壽85歲

熱門新聞

NBA／里拉德狂飆34分 拓荒者末節三分雨轟垮湖人

NBA／佛西維奇領軍飆35分 魔術首戰爆冷擒公鹿

NBA／哈登37分11籃板 火箭首戰外線射爆雷霆

MLB／塔提斯破壞棒球潛規則？ 眾前輩力挺：他不該道歉

中職／選秀逆向思考 獅隊可再造本土投打王國

拓荒者狠操主力 紫金皇軍以逸待勞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。