疫情下運動周邊商品銷售低迷 唯球員卡價值翻倍

體育發展仰賴周邊商品的銷售，特別是球衣、服飾等，但隨著疫情打擊，球迷無法前往公共場所諸如酒吧、球場看球，以致需求大減，多數實體店為了避免虧損轉向網路電商零售，但卻促成另一種體育周邊商品價值暴增：球員卡。外媒表示，海外製作商因疫供貨延遲，在新卡短缺的情況下，導致庫存的球員卡價值暴漲，平均售價飆到過去的5倍以上。

球衣需求量銳減

根據《全國公共廣播電台》報導，疫情期間打擊商業活動，包含美國部分州都還是不開放公共場所，球迷基本上不可能上街購物，導致運動商品實體店不堪虧損，美國南部大型體育品牌JP體育的老闆佩里就說：「若實體店只有過去一半的銷售額，肯定無法付出租金。」關掉實體店改做電商零售服務成為唯一選擇。

眾所皆知，體育商業市場的大宗收入是靠著運動明星或球隊的品牌效應，在球場販售周邊商品，諸如球隊配件、球星服飾等，但在球場與公共場所管制之下，球迷們不可能像過去穿著球衣進場、或是去酒吧看球，需求量銳減。

球員卡引搶購

但體育商業市場卻意外沒有萎縮，《新聞快報》19日即報導一項有趣的數字，整體體育銷售市場並未下滑，因為球員卡的銷售一肩扛起周邊商業收入的主力。

該報提到，疫情導致海外製造商延期出口訂單，3、4月大流行期間的停產，導致現在各大商家都還沒收到新的球員卡，但在需求量沒有顯著下滑的情況下，供給不足就讓價位坐雲霄飛車般上升，店家只能盡力翻找庫存的舊卡，讓球員卡價值翻上數倍。

舉例說，過往一盒僅賣53美元的棒球球員卡，如今售價飆到280美元，而NBA卡也深受球迷追捧，比如錫安、莫蘭特等新人，一生就只出一張新秀年球員卡，必然會吸引收藏家前來搶購，疫情意外刺激過去不受關注的體育周邊商品銷售。

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