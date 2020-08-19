羽球／排名賽闖混雙會內賽 王子維自己喊鬧

主攻單打的「羽球王子」王子維，第二次全國羽球排名賽「插花」混雙和男雙，昨天混雙首戰和搭檔劉巧芸順利過關，今天碰土銀強敵張課琦／張淨惠再延續驚奇旅程，第2局從16：19落後下連趕5分逆轉勝，兩局勝出挺進會內賽的結果連王子維自己的評語都是「很鬧」。

男單世界排名12的王子維大笑說，過往也曾在國際賽參加雙打，「不過是我高中時候的事了。」排名賽他不需要參加單打，為延續比賽感覺才報名雙打， 和臨時組軍的學妹劉巧芸只打了隊內3場比賽就上陣，闖關會內賽已經超乎預期。

王子維混雙連過兩關，闖進第二次排名賽會內賽。記者曾思儒／攝影

「莫名其妙，本來目標就是贏第一場而已，因為知道今天這組不好打，只要不被『爆頭』就好。」王子維笑說，畢竟不是主項，抱持的心情比較輕鬆，也很享受比賽感覺，「後面就順其自然發展。」

劉巧芸以女雙為主戰場，月初知道和學長搭檔讓她嚇一跳，不過連闖兩關的心得倒是和王子維如出一轍，「覺得很鬧！」難得和單打手合作，兩年前加入合庫的劉巧芸覺得挺新鮮，她笑說學長發球雖有進步空間，但跑動能力好，可以補到自己漏掉的範圍，會內賽也是一場一場來，不預設太多。

包括台北羽球公開賽在內的9月4場國際賽都因新冠肺炎疫情取消，王子維教練欒勁認為，第二次羽球排名賽的舉辦對選手是正面幫助，在月初模擬東京奧運對抗賽後仍有延續性效果。