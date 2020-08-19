網球／新冠肺炎衝擊 海碩女網停辦一年

高雄海碩ATP挑戰賽上月已確定停辦，今天海碩再宣布，女網行之有年的台北海碩公開賽因新冠肺炎取消今年賽事，相約明年再見。

主辦單位表示，受新冠肺炎影響，在考量健康因素及台灣邊境管制政策等，並與ATP和WTA共同討論後，決議暫停舉辦兩場台灣最高等級的網球賽。

2007年創辦的海碩女網，目前是為WTA總獎金12萬5千美金加住宿等級的挑戰賽事，歷年參賽女將包括大陸「金花」王薔、捷克普莉絲可娃姊妹檔等，現都是國際賽成績亮眼的好手，但今年賽事受新冠肺炎疫情衝擊，首度喊卡。

海碩表示，依據衛生福利部疾病管制署所公布的短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範，目前仍進行邊境管制並針對入境人士進行居家檢疫14天之措施，影響各國頂尖好手來台參賽之意願及可能性，成賽事停辦一大原因。

如同海碩女網口號「夢想需要不怕失敗的堅持」，海碩期待全世界齊心努力，早日平安渡過疫情，海碩國際網球系列賽與大家相約2021年再見。