快訊

官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍

美網／大咖接連退賽 主辦單位喊話：陣容比預期好

中央社 / 紐約18日綜合外電報導
儘管多名大咖球員因擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情宣布退賽，美國網球公開賽主辦單位今天表示，願意參賽的選手人數超乎他們預期。 美聯社
儘管多名大咖球員因擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情宣布退賽，美國網球公開賽主辦單位今天表示，願意參賽的選手人數超乎他們預期。 美聯社

儘管多名大咖球員因擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情宣布退賽，美國網球公開賽主辦單位今天表示，願意參賽的選手人數超乎他們預期。

美網將於31日在紐約開打，受疫情影響，多位名將接連退賽，包括去年美網奪冠的西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）和加拿大女將安德里斯庫（Bianca Andreescu）、來自澳洲的世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）及同胞基里洛斯（Nick Kyrgios）。瑞士天王費德勒（Roger Federer）則因膝部動刀休養，早就宣布不參賽。

捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）、中國選手王曦雨、俄羅斯女將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）、女網世界排名前10的烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina）、荷蘭女將貝坦絲（Kiki Bertens）及瑞士的班西琪（Belinda Bencic）都將缺席。

世界排名第2的羅馬尼亞女將哈蕾普（Simona Halep）昨天宣布退賽。台灣網球一姐謝淑薇和名將盧彥勳也陸續在臉書宣布退出美網。

然而美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）、男網世界排名第一的塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）及英國名將墨瑞（Andy Murray）都將出戰美網。

世界排名前10的奧地利選手汀恩（Dominic Thiem）、俄羅斯的梅德維德（Daniil Medvedev）、希臘的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）及德國的澤瑞夫（Alexander Zverev）也將參賽。

美國網球協會（USTA）執行長陶史（Mike Dowse）說：「至於我們的陣容，就目前時勢和世界已然不同的情況而言，我再開心不過了，陣容超乎我們預期。」

「終究我們要服務的對象是粉絲，他們將見證一些令人難以置信的世界級網賽。」

路透社指出，陶史表示，女子競賽方面將有10名前大滿貫賽冠軍得主現身，包括小威，世界排名前100名有81人參賽；男子方面，世界排名前10有7人會出戰。

法新社報導說，多名女網好手退賽，使得小威將有絕佳機會抱回個人第24座大滿貫賽單打金盃，追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）的紀錄。

美網將不開放觀眾進場，且採取安全措施以降低染疫風險。主辦單位表示，約有9成選手已到紐約或在賽事隔離區備戰，如果開賽後有人確診，將依紐約州規定自動退賽。

往年都在辛辛那提舉行的西南公開賽（Western &Southern Open）今年移師紐約在本週開打。日本好手錦織圭16日表示他因2019冠狀病毒疾病檢測呈陽性反應而退賽，但當天美聯社報導說，錦織圭並沒提到是否退出美網。

美網 小威廉絲

延伸閱讀

美網／大咖球星退賽潮 英國一哥不以為然

美網／前球后哈蕾普也退出 世界前8剩2人參賽

美網／大咖再減一 羅馬尼亞女將哈勒普憂疫情退出

網球／哈蕾普布拉格奪冠 美網參賽與否將揭曉

相關新聞

羽球／排名賽闖混雙會內賽 王子維自己喊鬧

主攻單打的「羽球王子」王子維，第二次全國羽球排名賽「插花」混雙和男雙，昨天混雙首戰和搭檔劉巧芸順利過關，今天碰土銀強敵張...

羽球／敦奧國手回春 許仁豪甜蜜報仇闖會內8強

兩年前退下選手戰袍，倫敦奧運羽球國手許仁豪轉任清華大學講師後，參加全國羽球排名賽就是「志在參賽」，今天男單會外賽他難得激...

體育表演會9月19日舉行 魚丁糸壓軸登場

教育部體育署今天舉辦「SUPER STAR體育表演會」啟動記者會，表演會將在9月19日於台北小巨蛋登場，今年將有超過30...

高球／14位長春女將與會 綠林慈善盃新舊傳承

綠林慈善盃女子公開賽明天起在新北市台灣高爾夫俱樂部登場，這場比賽是女子台巡（TLPGA）今年第4場公開賽，同時是2015...

美網／大咖接連退賽 主辦單位喊話：陣容比預期好

儘管多名大咖球員因擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情宣布退賽，美國網球公開賽主辦單位今天表示，願意參賽的選...

疫情下運動周邊商品銷售低迷 唯球員卡價值翻倍

體育發展仰賴周邊商品的銷售，特別是球衣、服飾等，但隨著疫情打擊，球迷無法前往公共場所諸如酒吧、球場看球，以致需求大減，多數實體店為了避免虧損轉向網路電商零售，但卻促成另一種體育周邊商品價值暴增：球員卡

高球／「虎」父無犬子 11歲小伍茲兒童賽奪冠

高爾夫界下一個嶄露頭角的明星甚至還不是青少年，但對任何了解這項運動的人來說，他的名字絕對聽來很耳熟。

足球歐冠盃／巴黎3:0完封萊比錫 首度晉決賽

2019/20賽季歐冠4強賽在光明球場展開爭奪，巴黎聖日耳曼以3：0完勝萊比錫，首次殺入決賽。迪馬利亞（ngel Di Mara）、馬爾基尼奧斯（Marquinhos）和貝爾納特（Juan Bernat Velasco）各進1球。

羽球／尋找小戴！ 球后反毒登公車、計程車

「世界球后」戴資穎的身影登上家鄉高雄市公車、公車站牌和計程車，成為高雄市政府毒品防治局反毒大使，今天毒防局代理局長鄭介松...

網球／新冠肺炎衝擊 海碩女網停辦一年

高雄海碩ATP挑戰賽上月已確定停辦，今天海碩再宣布，女網行之有年的台北海碩公開賽因新冠肺炎取消今年賽事，相約明年再見。

網球／盧彥勳本季都不參賽 申請凍結保護排名

繼台灣網球一姐謝淑薇宣布退出美網後，考量國際新冠肺炎疫情嚴峻，網球好手盧彥勳向ATP申請重新凍結保護排名並獲准，今天在臉...

苗栗全民運登場 1500名選手競技

苗栗縣全民運動會昨起一連4天在縣立體育場舉辦，1500多名選手齊聚一堂，這次比賽將選拔參加全國田徑錦標賽的苗栗縣代表隊成...

熱門新聞

NBA／里拉德狂飆34分 拓荒者末節三分雨轟垮湖人

NBA／佛西維奇領軍飆35分 魔術首戰爆冷擒公鹿

NBA／哈登37分11籃板 火箭首戰外線射爆雷霆

MLB／塔提斯破壞棒球潛規則？ 眾前輩力挺：他不該道歉

中職／選秀逆向思考 獅隊可再造本土投打王國

NBA／湖人最後關頭失守 詹姆斯坦言攻守兩端出狀況

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。