美網／大咖接連退賽 主辦單位喊話：陣容比預期好

儘管多名大咖球員因擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情宣布退賽，美國網球公開賽主辦單位今天表示，願意參賽的選手人數超乎他們預期。

美網將於31日在紐約開打，受疫情影響，多位名將接連退賽，包括去年美網奪冠的西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）和加拿大女將安德里斯庫（Bianca Andreescu）、來自澳洲的世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）及同胞基里洛斯（Nick Kyrgios）。瑞士天王費德勒（Roger Federer）則因膝部動刀休養，早就宣布不參賽。

捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）、中國選手王曦雨、俄羅斯女將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）、女網世界排名前10的烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina）、荷蘭女將貝坦絲（Kiki Bertens）及瑞士的班西琪（Belinda Bencic）都將缺席。

世界排名第2的羅馬尼亞女將哈蕾普（Simona Halep）昨天宣布退賽。台灣網球一姐謝淑薇和名將盧彥勳也陸續在臉書宣布退出美網。

然而美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）、男網世界排名第一的塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）及英國名將墨瑞（Andy Murray）都將出戰美網。

世界排名前10的奧地利選手汀恩（Dominic Thiem）、俄羅斯的梅德維德（Daniil Medvedev）、希臘的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）及德國的澤瑞夫（Alexander Zverev）也將參賽。

美國網球協會（USTA）執行長陶史（Mike Dowse）說：「至於我們的陣容，就目前時勢和世界已然不同的情況而言，我再開心不過了，陣容超乎我們預期。」

「終究我們要服務的對象是粉絲，他們將見證一些令人難以置信的世界級網賽。」

路透社指出，陶史表示，女子競賽方面將有10名前大滿貫賽冠軍得主現身，包括小威，世界排名前100名有81人參賽；男子方面，世界排名前10有7人會出戰。

法新社報導說，多名女網好手退賽，使得小威將有絕佳機會抱回個人第24座大滿貫賽單打金盃，追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）的紀錄。

美網將不開放觀眾進場，且採取安全措施以降低染疫風險。主辦單位表示，約有9成選手已到紐約或在賽事隔離區備戰，如果開賽後有人確診，將依紐約州規定自動退賽。

往年都在辛辛那提舉行的西南公開賽（Western &Southern Open）今年移師紐約在本週開打。日本好手錦織圭16日表示他因2019冠狀病毒疾病檢測呈陽性反應而退賽，但當天美聯社報導說，錦織圭並沒提到是否退出美網。