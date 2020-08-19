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網球／盧彥勳本季都不參賽 申請凍結保護排名

中央社 / 台北19日電
盧彥勳在臉書宣布，本季都不參賽，意即退出美網、法網賽事。 報系資料照
盧彥勳在臉書宣布，本季都不參賽，意即退出美網、法網賽事。 報系資料照

繼台灣網球一姐謝淑薇宣布退出美網後，考量國際新冠肺炎疫情嚴峻，網球好手盧彥勳向ATP申請重新凍結保護排名並獲准，今天在臉書宣布，本季都不參賽，意即退出美網、法網賽事。

盧彥勳2018年因肩傷，法網退賽，歷經2019年全年未出賽，同年底在臉書上宣布復出。根據世界職業網球協會（ATP）規定，受傷超過6個月的選手可以申請保護排名，今年初澳網比賽以及8月底的美網賽事，盧彥勳即以受傷前的排名世界第71，取得參賽資格。

盧彥勳在臉書上發文表示，每個國家和區域對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）認知不同，歐美許多人仍視新冠肺炎為一般流感，採取防護措施不如台灣嚴謹，也令他的家人和團隊不安心。

盧彥勳指出，受到疫情影響，僅部分美國和歐洲的比賽被允許舉辦，所有的亞洲賽事也都停止，除了有被染疫風險外，也不利於他參加4大賽以外的賽事，爭取積分。

因應新冠肺炎，ATP將今年定義為疫情賽季，同意讓選手自由選擇是否參賽，不參賽也不會影響積分和排名。盧彥勳表示，因自身情況較特殊，持保護排名參賽，原先的保護排名期限，若從美網起計算，保護排名期限到明年3月底。

考量全球疫情嚴峻，盧彥勳表示，除了不希望出國染病讓家人擔心外，也不希望造成國家社會的負擔，因此向ATP提出因疫情的關係，申請重新凍結保護排名，在ATP經過幾個星期的討論和投票後，同意將從明年起計算。

在獲知ATP決定後，盧彥勳透露，與團隊討論後，決定今年都不參賽，意即退出美網及法網，將保護排名凍結至明年澳網，待疫情趨緩後再參賽，以降低染病風險，也期盼藉由凍結保護排名，有機會參加明年的東京奧運。

盧彥勳 美網 法網

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