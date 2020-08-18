聽新聞
test
0:00 / 0:00
英國女網平權先鋒巴克斯頓辭世 享壽85歲
法新社報導，英國前網球選手、兩次大滿貫賽雙打冠軍暨平權先鋒巴克斯頓（Angela Buxton）今天離世，享壽85歲。
巴克斯頓由於擁有猶太人血統，生涯當中飽受反猶太勢力的辱罵。她和1956年法國公開賽女單冠軍吉布森（Althea Gibson）是雙打搭檔及終生摯友。吉布森是首位摘下大滿貫單打冠軍的非裔美籍選手。
1956年，巴克斯頓與吉布森並肩拿下法國公開賽與溫布頓錦標賽雙打金盃，巴克斯頓締造首位在溫網摘冠的猶太裔英國選手紀錄。
同一年巴克斯頓也打進溫網女單決賽，但不敵美國選手傅萊（Shirley Fry）。
然而，巴克斯頓22歲就因嚴重手傷提早退休。
由於她和非裔網球先驅吉布森的關係，巴克斯頓2015年獲選進入黑人網球名人堂（Black Tennis Hall of Fame）。吉布森一生榮獲5座大滿貫賽單打冠軍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言