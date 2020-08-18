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英國女網平權先鋒巴克斯頓辭世 享壽85歲

中央社 / 倫敦17日綜合外電報導
法新社報導，英國前網球選手、兩次大滿貫賽雙打冠軍暨平權先鋒巴克斯頓（Angela Buxton）17日離世，享壽85歲。 圖／擷取自外媒The Sun
法新社報導，英國前網球選手、兩次大滿貫賽雙打冠軍暨平權先鋒巴克斯頓（Angela Buxton）17日離世，享壽85歲。 圖／擷取自外媒The Sun

法新社報導，英國前網球選手、兩次大滿貫賽雙打冠軍暨平權先鋒巴克斯頓（Angela Buxton）今天離世，享壽85歲。

巴克斯頓由於擁有猶太人血統，生涯當中飽受反猶太勢力的辱罵。她和1956年法國公開賽女單冠軍吉布森（Althea Gibson）是雙打搭檔及終生摯友。吉布森是首位摘下大滿貫單打冠軍的非裔美籍選手。

1956年，巴克斯頓與吉布森並肩拿下法國公開賽與溫布頓錦標賽雙打金盃，巴克斯頓締造首位在溫網摘冠的猶太裔英國選手紀錄。

同一年巴克斯頓也打進溫網女單決賽，但不敵美國選手傅萊（Shirley Fry）。

然而，巴克斯頓22歲就因嚴重手傷提早退休。

由於她和非裔網球先驅吉布森的關係，巴克斯頓2015年獲選進入黑人網球名人堂（Black Tennis Hall of Fame）。吉布森一生榮獲5座大滿貫賽單打冠軍。

法新社報導，英國前網球選手、兩次大滿貫賽雙打冠軍暨平權先鋒巴克斯頓（Angela Buxton）17日離世，享壽85歲。 圖／擷取自外媒The Sun
法新社報導，英國前網球選手、兩次大滿貫賽雙打冠軍暨平權先鋒巴克斯頓（Angela Buxton）17日離世，享壽85歲。 圖／擷取自外媒The Sun

溫布頓 名人堂

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