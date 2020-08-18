羽球／王子維睽違三年再打混雙 發球走鐘靠學妹Carry

「羽球王子」王子維相隔三年多再戰混雙賽事，今天他與合庫學妹劉巧芸搭擋在2020年第二次全國羽球排名賽會外賽登場，儘管發球一度出現走鐘的狀況，不過王子維仍是與劉巧芸以直落二擊敗對手。

王子維前一次參與混雙賽事，已經是三年前與戴資穎在婕斯盃進行的表演賽，而今年在新冠肺炎疫情影響國際賽全面停擺下，王子維也選擇在第二次全國排名賽中與學妹劉巧芸搭擋出擊，希望透過混雙的快節奏尋找不同的比賽感覺。

儘管在今天比賽前兩人僅一起練球了三天，且比賽過程中王子維的發球還一度狀況連連，但最終兩人仍是以直落二勝出，讓王子維賽後直言都是靠學妹劉巧芸「Carry」，「今天應該還算不錯，至少有拿下第一勝，也沒有發生太多簡單的失誤，不過默契可以再好一點，還有我的發球。」

王子維坦言，過去打單打時發球如果偏高，挨打的也是自己，但在雙打賽事上如果出現發球上的偏差，反而會害到搭擋，「如果我發球偏高，被打的就是我的搭檔，多少還是會有一點壓力。」

而劉巧芸則是給了王子維首場比賽表現評了「75分」，「今天主要就是發球失誤太多，不過合作起來有比我之前想得好，我顧前場時如果有漏，他也都能幫我補到。」

不過王子維也笑說，在比賽進入拉鋸階段時，一度祈禱球不要打向他，「其實今天我上場前就問自己，幹嘛沒事跑來打混雙，不過也算是體驗不一樣的感覺。但今天拉鋸的時候，我還是一直祈禱球不要打給我。」