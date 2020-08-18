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羽球／兄妹睽違七年再搭擋 李洋：盼成她生涯轉捩點

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
李洋（右）與妹妹李芷蓁（左）在2020年第二次全國羽球排名賽中混雙搭擋。記者劉肇育／攝影
李洋（右）與妹妹李芷蓁（左）在2020年第二次全國羽球排名賽中混雙搭擋。記者劉肇育／攝影

雙打好手李洋今天與妹妹李芷蓁在2020年第二次全國羽球排名賽中參與混雙會外賽，並在一日內拿下兩勝，對於兄妹倆睽違七年選擇再度合拍，李芷蓁坦言哥哥成績愈來愈好後，與他搭擋確實壓力也變得愈來愈大，不過她的目標不放在比賽輸贏，而是希望不要在場上被唸哭。

相差三歲的李洋與李芷蓁前一次合拍已經是七年前，在今年國際羽壇今年因為新冠肺炎疫情全面停擺下，李芷蓁也再一次獲得與國手哥哥合拍的機會，「這次比賽前教練給我兩個搭擋選擇，一個就是哥哥，當時我就抱持著要面對最怕的東西才會成長的心情，選擇了再與他搭擋。」

在今天的兩場賽事中，李洋不時會在場上叮嚀妹妹李芷蓁，他也坦言與妹妹搭擋時確實會用比較犀利的話語來「溝通」，「她的壓力真的比較大，畢竟哥哥那麼會唸，不過也希望她能夠藉由這次比賽有所突破，成為生涯的轉捩點。」

李洋表示妹妹李芷蓁擁有很好的羽球天賦，甚至比他還要早成為甲組球員，不過近年來進步停滯，讓他希望能藉由這次搭擋刺激妹妹成長，李芷蓁也說：「哥哥變得更強後，跟他搭擋確實壓力變得更大，不過如果我能夠克服，那未來在面對各種狀況時，就會知道如何應對進退。」

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