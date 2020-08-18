美網／大咖球星退賽潮 英國一哥不以為然

作為新冠肺炎疫情爆發後的第一場大滿貫，31日開打的美網卻爆出球星退出潮，兩位衛冕冠軍「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）和澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）等球星都不參賽，但目前英國「一哥」伊凡斯（Dan Evans）提出不同看法，指網球選手應該擔任領頭羊角色。

「我認為球員應該努力讓網球發揮效用，其他運動也會繼續。」伊凡斯上網球直播節目說。

伊凡斯已經和教練希爾頓（Mark Hilton）及女友一同飛往紐約，第一個24小時一行人都待在位於長島飯店的房間，等待新冠肺炎檢測結果，等檢測結果確定是陰性才能到位於法拉盛的場地練習。

伊凡斯形容，少了過往該有的人潮，場地看起來似乎更大了些，「空間更多了，因為沒有在現場，你可以坐在任何過去沒想過可以坐的地方。」他也給旅館的防疫規定給正面評價，因為旅館空間也很大，不用擔心一直被關在室內。

「誠實的說，我不認為會有人打破這泡泡，我想只要大家想配合，這是可行的。」伊凡斯坦言，的確有許多球星退出，但像塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak] Djokovic）仍在參賽名單中，相信還是有些指標球員能讓球迷期待。

世界排名43的澳洲網將米爾蒙（John Millman）也附議艾凡斯看法，他表示有觀察到美國網協為防疫下足功夫，打造出一個舒服且安全的環境，增加他參賽意願。