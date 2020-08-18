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一天練三餐 台中女中S.D. Party再戰HDC決賽

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
109年全國中等學校熱舞大賽將在22日下午於板橋大遠百舉行最終總決賽。記者劉肇育／攝影
109年全國中等學校熱舞大賽將在22日下午於板橋大遠百舉行最終總決賽。記者劉肇育／攝影

109年全國中等學校熱舞大賽（HDC）將在22日下午於板橋大遠百舉行最終總決賽，由北中南三區149隊中脫穎而出的43支晉級決賽隊伍將同場較勁，其中來自台中女中熱舞社的S.D. Party也連續數年都闖進到最終決賽，社長洪苡家就表示，希望能夠超越去年學姊寫下的第六名成績。

今年中等學校熱舞大賽有超過1100名的學生報名參賽，歷經三周的各區預賽後取出國中13隊、高中女生11隊、高中混合組19隊晉級到決賽，並將在22日齊聚一堂競爭「舞林高手」稱號。

在今天的賽事記者會上，包括台中女中熱舞社組成的S.D. Party、代表北區高混組的CYVS等隊伍也先Battle暖場，其中台中女中熱舞社成立至今已經邁入第26屆，近年來也都是全國中等學校熱舞大賽決賽常客，去年也拿下第六名的佳績，讓社長洪苡家直言希望能超越去年成績。

這次S.D. Party主要是由高二社員組成，雖然平時學校課業壓力不小，甚至還可能面臨家長對於練舞的反彈，但洪苡家強調社員都是能克服這些外在因素的熱舞愛好者，「家長反對或是擔心的聲音其實一直都有，最重要的就是要能完成對於家人的承諾，在課業和練舞上兼顧，不讓他們擔心。」

為了貫徹防疫新生活運動，這次熱舞大賽決賽雖然在開放空間舉行，但高中體總仍做足防疫措施，希望能確保選手與觀賽民眾的健康，而賽事也將由FOX體育台進行全程轉播。

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