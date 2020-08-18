今年沒漲報名費！2020台北馬拉松路線調整一次看

疫情影響，全球大型馬拉松不是取消就是延期，台灣疫情控制得當，每年吸引上萬人參與的台北馬拉松，今年將在12月20日登場，首度採起、終點不同站，而年年喊漲的報名費，今年確定不會漲，賽道路線也有大幅調整，全馬組、半馬組名額各自增減1000名，總報名名額仍為2萬8千人，即日中午12時開放網路登記，9月14日報名截止。

台北馬拉松去年通過國際田徑總會（IAAF）認證銅標籤賽事，也是全台第一個通過市區馬拉松，又分為半馬組、全馬組。今年賽道路線自台北市政府出發，終點站則為「台北田徑場」，逐步縮減河濱路線，增加城市賽道，盼能帶動城市行銷，更將賽道延伸至南港展覽館周邊，為避免封路造成交通打結，今年在交通樞紐地帶，如八德路、南京東路一帶將採「圍籠式賽道穿越」，分批放行跑者與道路使用者。

2020台北馬拉松將在12月20日登場，今舉行報名宣告記者會。記者趙宥寧／攝影

體育局漲李再立表示，今年是金標籤準備年，明年是觀察年，預計2022年取得金標籤認證。今年賽道路線便是日後申請金標路線，路線截彎取直，且按IAAF規定，銅標須邀請國際菁英跑者男、女各6名，今年多場國際賽事取消，為爭取積分排名，中華民國田徑協會理事長葉政彥表示，即便要檢疫14日，這12位人選仍表達高度意願，但因來台前須進行防疫篩檢，目前仍無法透露邀請對象，若順利來台，會安排入住防疫旅館，也會在房內準備跑步機供跑者練習。

報名部分，考量全馬組報名踴躍，去年中籤率更僅有5成8，體育局表示，今年將全馬增1000名共計9千名額，報名費1800元；半馬則減1000名共計1萬9000名，報名費1200元。即日起開放網路登記，9月15日將統一抽籤，中籤者若有用信用卡綁定振興三倍券，也可直接扣款，但若是超商臨櫃繳費，則不得使用紙本券。

防疫方面，體育局表示，會場將備有紅外線感測儀，入場也要噴酒精、戴口罩，選手在起跑點也要戴上口罩，將採分批放行，等選手各自拉開距離後，可自主將口罩拿下，也預計向中央專案申請3萬片備用口罩，在終點站讓跑者更換。