網球／前球后哈蕾普退出美網 世界前8剩2人參賽

羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）本是今年美網女單頭後種子，但她台灣時間今天凌晨透過社群平台宣布，退出新冠肺炎疫情後第一場大滿貫，代表現今世界前8的女將只剩2人參賽，「星光」十分黯淡。

哈蕾普目前世界排名第2，剛在布拉格女網打下生涯第21座WTA金盃的她表示，健康一直是自己最優先考量的重點，「在權衡所有相關因素，並考量我們所處的特殊環境後，我決定不旅行到紐約參加美網。」

哈蕾普最後也獻上祝福，「我知道美國網協和WTA為賽事安全做了非常多的努力，我希望在那的每個人都能成功參賽。」

澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）早早宣布不打美網，哈蕾普本是頭號種子，退出後代表目前世界前8只剩捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）和今年奪下澳網冠軍的珂寧（Sofia Kenin）參賽，兩人將成前2種子。

世界排名第9的地主球星小威廉絲（Serena Williams）將是第3種子，在眾多好手缺席下，小威也成冠軍大熱門，有機會迎接生涯第24座大滿貫。

31日開戰的美網爆球星退出潮，除現任球后缺陣，兩位衛冕冠軍「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）今年也不與會，女單去年4強也只有小威廉絲參賽。