聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／錦織圭新冠確診 恐退美網
塞爾維亞「世界球王」約克維奇六月確診新冠肺炎後，網壇再傳大咖球星染疫，日本「網球王子」錦織圭昨天宣布「不幸消息」，新冠肺炎檢疫結果呈陽性，確定退出下周移師紐約的辛辛那提名人賽，卅一日開打的美網是否參賽還沒明確答案。
無獨有偶，我國「一姐」謝淑薇昨天也透過社群平台宣布，考量新冠肺炎疫情及傷勢未癒，確定不會飛往美國參加硬地賽事，「希望爭取多一點的時間恢復與鍛鍊，在接下來的紅土賽事能以更好的身體狀況征戰」，她也呼籲球迷要勤洗手、多運動和戴口罩，「保護自己也保護他人」。
美網因疫情考量取消今年的會外賽賽程，謝淑薇是女單會內賽唯一台將代表，退出後的單打台將僅剩盧彥勳和莊吉生。
卅歲的錦織圭是二○一四年美網亞軍，一六年和一八年也打進美網四強；最高世界排名曾到第四位的他透露，近期都待在佛羅里達，原本計畫今天飛往紐約，但染疫打亂計畫。
錦織圭說：「我感覺很好，有些症狀，當然也有進行隔離，確保每個人的安全。」周五他會再更新狀態，是否參加美網屆時可能明朗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言