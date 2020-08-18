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網球／錦織圭新冠確診 恐退美網

聯合報 / 記者曾思儒／綜合報導
日籍網球好手錦織圭確診新冠肺炎，能否參加美網成為未知數。（路透）
日籍網球好手錦織圭確診新冠肺炎，能否參加美網成為未知數。（路透）

塞爾維亞「世界球王」約克維奇六月確診新冠肺炎後，網壇再傳大咖球星染疫，日本「網球王子」錦織圭昨天宣布「不幸消息」，新冠肺炎檢疫結果呈陽性，確定退出下周移師紐約的辛辛那提名人賽，卅一日開打的美網是否參賽還沒明確答案。

無獨有偶，我國「一姐」謝淑薇昨天也透過社群平台宣布，考量新冠肺炎疫情及傷勢未癒，確定不會飛往美國參加硬地賽事，「希望爭取多一點的時間恢復與鍛鍊，在接下來的紅土賽事能以更好的身體狀況征戰」，她也呼籲球迷要勤洗手、多運動和戴口罩，「保護自己也保護他人」。

美網因疫情考量取消今年的會外賽賽程，謝淑薇是女單會內賽唯一台將代表，退出後的單打台將僅剩盧彥勳莊吉生

卅歲的錦織圭是二○一四年美網亞軍，一六年和一八年也打進美網四強；最高世界排名曾到第四位的他透露，近期都待在佛羅里達，原本計畫今天飛往紐約，但染疫打亂計畫。

錦織圭說：「我感覺很好，有些症狀，當然也有進行隔離，確保每個人的安全。」周五他會再更新狀態，是否參加美網屆時可能明朗。

新冠肺炎 錦織圭 謝淑薇 美網 約克維奇 盧彥勳 莊吉生

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