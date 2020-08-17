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新北主辦明年全運會 「隨時上場」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北報導
新北市昨天成立110年全國運動會籌備處，以「隨時上場」為精神標語。記者吳亮賢／攝影
新北市昨天成立110年全國運動會籌備處，以「隨時上場」為精神標語。記者吳亮賢／攝影

兩年一度的全國運動會將於明年10月16至21日在新北市登場，這也是新北暌違18年再次主辦，共有29個比賽項目、超過1萬2000名選手及隊職員參加；市長侯友宜昨天宣布全運會籌備處正式成立，他致詞時除了向中央喊話，希望前瞻預算補助賽事，更自豪地說：「新北市運動中心蓋得比台北市好太多了，柯市長聽到不要反對。」

全運會以亞、奧運競賽種類為主軸，為國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，無年齡限制，下至15歲的年輕好手、上至40多歲的沙場老將都可參加；110年全運會以「隨時上場」為精神標語，象徵隨時準備好面對挑戰的人生態度，並以女王頭為賽事主視覺，傳達新北意象。

新北市昨天成立110年全國運動會籌備處，由新北跆拳道選手組成的「LIEE臺灣品勢表演隊」擔任表演嘉賓。記者吳亮賢／攝影
新北市昨天成立110年全國運動會籌備處，由新北跆拳道選手組成的「LIEE臺灣品勢表演隊」擔任表演嘉賓。記者吳亮賢／攝影

侯友宜致詞時說「苦守寒窯18年，才等到新北市主辦」，新北會全力扛起責任，不過也拜託中央前瞻計畫2.0能給新北更多資源，在這十年間，新北的運動中心蓋得不輸台北市，「說實在話，真的比台北好太多了，台北市聽到不要說出來，柯市長聽到也不要太反對，這是可以比較的」。

侯友宜表示，籌備工作從去年10月展開，昨天正式成立籌備處，將以最高規格籌辦，迎接明年22個縣市、超過1萬2000名隊職員，新北團隊會讓所有選手成為主角，更要給國人全新感受。

體育處指出，8月底至9月底將於新北各運動中心舉辦運動市集巡迴，除運動體驗還有趣味互動贈小禮物，打卡就有機會獲得Switch主機、健身環，詳情可上「新北運動聚點」及「110年全國運動會在新北」粉絲團查詢。

侯友宜 女王頭

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