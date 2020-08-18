美網／大咖再減一 羅馬尼亞女將哈勒普憂疫情退出

網球女單世界排名第二的羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）今天宣布，因為憂心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，將不會前往紐約參加美國網球公開賽。

去年溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）冠軍哈勒普推文表示：「衡量所有相關因素和我們所處的特殊環境後，我已經決定不去紐約參加美國網球公開賽。」

「我一直說我會把我的健康放在決定的核心，因此我傾向留在歐洲訓練。我知道美國網球協會（USTA）和世界女子職業網球協會（WTA）努力不懈地舉辦一場安全的賽事，我祝福那裡每個人有一場成功的賽事。」

美網將於8月31日在紐約市開打，受疫情影響，女單世界排名第一的澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty）、去年美網冠軍的加拿大女將安德里斯庫（BiancaAndreescu）、西班牙名將「蠻牛」納達爾（RafaelNadal）及俄羅斯網球女將庫茲妮佐娃（SvetlanaKuznetsova）等人先後宣布退出今年美網。

台灣網球一姐謝淑薇今天在臉書宣布，受疫情影響，加上受傷，導致肌肉在過去10個月無法拉筋與鍛鍊，還有點問題要克服，決定今年不參加美網賽事。

日本男網好手錦織圭16日表示，他待在佛羅里達州期間進行病毒檢測，結果呈現陽性反應。