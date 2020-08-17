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藤球／移工爭霸賽豐收 潛優培訓月底再登場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
連續三屆入選潛優培訓，阮鈺棋今年將就讀國立台東大學。圖／中華民國藤球協會提供
連續三屆入選潛優培訓，阮鈺棋今年將就讀國立台東大學。圖／中華民國藤球協會提供

2020國際移工藤球王爭霸戰昨天圓滿落幕，中華民國藤球協會潛力優秀選手培訓代表隊組成的中華白和中華藍冠軍戰會師，展現中華藤協自2018年以來的潛優培訓計畫已獲得初步成果，球員們球技、自信心都有大幅提升，希望為國內藤球運動培育出更多明日之星。

中華民國藤球協會109年度潛力優秀選手培訓代表隊，共計10男10女，20名選手從8月8日至21日在高雄市亞柏會舘展開第一階段集訓，歷經藤球王爭霸戰的初步成果驗收後，將於25日到31日在台北海洋科技大學士林校區體育館進行第二階段集訓。

按照原計畫，將有4個國內外階段集訓是為備戰12月在台灣登場的「2020亞洲青年U21藤球錦標賽」，但受新冠肺炎疫情攪局，亞青賽如期舉辦難度很高，令好不容易入選培訓隊的選手們都感可惜。

中華藤協秘書長黃秀仁表示，今年潛優代表隊集訓共進行四個階段，最後階段計畫邀請泰國國家隊最佳發球手Rattadech Noijaroen來台指導，現在只期待疫情快點結束，希望Rattadech Noijaroen的親自調教能全面提升小將們的自我實力與信心，進一步在未來國際賽場上踢出好成績。

今年將就讀國立台東大學的阮鈺棋是中華女隊主力攻擊手，三屆入選潛優代表隊的她覺得自己很幸運，集訓對提升實力有很大幫助，與平常練習最大差別在訓練強度與接收新知識的機會增加，從集訓或到泰國移訓的過程中，發現自己以往的姿勢、補位觀念都有改進，每個專項步伐也在接受調整後進步許多。

今年是阮鈺棋最後一次參加潛優代表隊集訓，原本能以亞青賽為舞台，為青少年時期做一個階段性的收尾，無奈疫情擾亂計畫，阮鈺棋樂觀地說：「萬一不能出戰亞青賽雖然可惜，但集訓仍讓自己保持著一定要變得更強的信念，且做為隊內年紀最大的學姊自然要以身作則，做好榜樣給學妹們看。」

今年中華藤協潛力優秀培訓代表隊包括男隊教練詹宇庭、詹宇峰、鄧聲和，女隊教練鄭力元、劉昶佑、方瑞照，男隊選手詹明隆、邱一捷、王崇安、郭昱鋌、黃駿逸、林冠佑、林郁傑、潘政佑、曾振德、陳睿儒，女隊選手阮鈺棋、潘奕婷、潘若慈、葉妤珊、吳茗軒、何凡幼、楊詩婷、馮立昀、陳曉葳、何沛穎。

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