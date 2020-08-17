快訊

阿里山千人洞迷途3人 深夜被救難人員尋獲

阿里山山美村民擦槍不慎走火 意識清楚可自行報案

睽違18年 新北市籌辦110年全國運動會

中央社 / 新北17日電

新北市政府今天指出，睽違18年後，市府將整合所有資源籌辦110年全國運動會，屆時預估各縣市逾萬名隊職員參與這場盛事，為國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會。

新北市長侯友宜今天宣布「110年全國運動會籌備處」正式成立，新北市將整合所有的資源全力籌辦，全國運動會預定於民國110年10月16日至21日在新北市舉辦。

新北市教育局表示，繼民國92年由台北縣（新北市前身）舉辦過後，全運會在睽違18年後將在新北市登場，新北市從去年10月就陸續進行人力組織、場館設備修繕等，準備迎接明年來自22個縣市，超過1萬2000名隊職員參與的盛大活動。

新北市體育處指出，全國運動會籌備處設立在板橋第一運動場內，從門口、大廳到地板布置，充滿運動活力與視覺張力，並以「隨時上場」為明年賽事的精神標語。

體育處表示，為了讓更多民眾可以參與運動，8月底至9月底將於各運動中心舉辦運動市集巡迴活動，除了運動體驗外，如果依指示留言打卡，還有機會獲得Switch主機及健身環等大獎，歡迎大家一起動起來。

全運會

延伸閱讀

睽違18年辦全運會 侯友宜：新北運動中心比台北好太多

全運會／110年落腳新北市 籌備處成立

選黨主席？侯友宜：大家要好好支持江啟臣

十年一次／人口普查怕詐騙？ 侯友宜：認明藍色背心

相關新聞

網球／疫情加傷勢考量 謝淑薇宣布不打美網

美國網球公開賽即將在本月底舉辦，疫情中開打，讓退賽名單一籮筐，現在台灣女將謝淑薇也確定不打，今天透過臉書證實，將跳過美網...

美網／開打倒數半個月 日本好手錦織圭確診染疫

美國網球公開賽將於8月31日在紐約市開打，但日本男網好手錦織圭今天表示，他待在佛羅里達州期間進行2019冠狀病毒疾病（C...

PGA／潘政琮一桿進洞 百萬積點做公益

PGA溫德姆錦標賽今天進行決勝回合，台灣好手潘政琮以低於標準1桿的69桿、總桿數277桿（-3）繳卡，並列第69，但過程...

藤球／移工爭霸賽豐收 潛優培訓月底再登場

2020國際移工藤球王爭霸戰昨天圓滿落幕，中華民國藤球協會潛力優秀選手培訓代表隊組成的中華白和中華藍冠軍戰會師，展現中華...

網球／哈蕾普布拉格奪冠 美網參賽與否將揭曉

羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）回歸球場就打下布拉格女網賽金盃，賽事登場前就預告比賽完將宣布是否...

羽球／呂佳彬斜槓上癮 老本行加分

30歲的羽球雙打好手呂佳彬，2013年「末代」東亞運和學長陳宏麟一起打下男雙銀牌，陳宏麟2年前退役轉任教練，呂佳彬則是開...

排球／全運會挑戰金盃 陳姿雅期待地主優勢

3年在宜蘭全運會終結高雄市挑戰女排10連霸美夢，新北市明年將挑戰「捍衛主場」，陣中主力陳姿雅笑說，今年主戰陣容改變不大，...

全運會／110年落腳新北市 籌備處成立

由東京奧運體操女將丁華恬、拳擊名將林郁婷、射擊好手林穎欣、射箭東奧國手「雷母」雷千瑩和湯志鈞的大型海報圍繞，新北市板橋第...

羽球／全國排名賽 王子維首度挑戰雙打

2020第二次全國羽球排名賽將於18日點燃戰火，戰場以男單為主的「羽球王子」王子維，這次首度參與排名賽男雙、混雙賽事，而...

澳女35次泳渡英吉利海峽 超越男子世界紀錄

澳洲女泳將麥卡德（Chloe McCardel）完成個人第35次泳渡英吉利海峽的壯舉，超越男子泳渡英吉利海峽最多次的世界...

美網／班希琪退出 去年女單四強有三人缺席

作為新冠肺炎疫情後第一場網球大滿貫，卅一日開戰的美網卻遇球星危機，去年闖四強的「瑞士公主接班人」班希琪成為最新退出的球星...

藤球／移工爭霸戰捍衛主場 中華隊冠軍戰會師

「2020國際移工藤球王爭霸戰」8強決賽今天登場，扮演「大魔王」的地主中華藍、白面對移工勁旅表現超水準，中華白不僅先踢落...

熱門新聞

MLB／挨筒香嘉智三分砲氣炸 藍鳥投手遭驅逐出場

前兩次奪冠都大爆冷門 恐怖馬林魚又來了嗎？

NBA／拒絕加入超級隊伍 前隊友曝里拉德只想打倒他們

NBA／再談不選唐西奇爭議 狄瓦茲：巴格利發展上限較高

美網／開打倒數半個月 日本好手錦織圭確診染疫

中職／洋投狀況一籮筐 統一獅攻頂困難重重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。