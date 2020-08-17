睽違18年 新北市籌辦110年全國運動會

新北市政府今天指出，睽違18年後，市府將整合所有資源籌辦110年全國運動會，屆時預估各縣市逾萬名隊職員參與這場盛事，為國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會。

新北市長侯友宜今天宣布「110年全國運動會籌備處」正式成立，新北市將整合所有的資源全力籌辦，全國運動會預定於民國110年10月16日至21日在新北市舉辦。

新北市教育局表示，繼民國92年由台北縣（新北市前身）舉辦過後，全運會在睽違18年後將在新北市登場，新北市從去年10月就陸續進行人力組織、場館設備修繕等，準備迎接明年來自22個縣市，超過1萬2000名隊職員參與的盛大活動。

新北市體育處指出，全國運動會籌備處設立在板橋第一運動場內，從門口、大廳到地板布置，充滿運動活力與視覺張力，並以「隨時上場」為明年賽事的精神標語。

體育處表示，為了讓更多民眾可以參與運動，8月底至9月底將於各運動中心舉辦運動市集巡迴活動，除了運動體驗外，如果依指示留言打卡，還有機會獲得Switch主機及健身環等大獎，歡迎大家一起動起來。