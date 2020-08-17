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網球／哈蕾普布拉格奪冠 美網參賽與否將揭曉

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）回歸球場就打下布拉格女網賽金盃，賽事登場前就預告比賽完將宣布是否參加美網的她也預告，當地周一就會宣布最後決定。

28歲的哈蕾普目前世界排名第2，布拉格網賽是她今年杜拜封后後暌違6個月再上戰場，她將完美戰績延續到9連勝，決賽拍下比利時梅騰絲（Elise Mertens），迎接生涯第21座WTA金盃。

奪冠後跳湖慶祝的羅馬尼亞名將提到，布拉格展現的狀態及當地的防疫政策，讓她得到很大鼓舞，「我們在這覺得非常安全，所有規則都要遵守，是有點壓力，但實際上在這的每個人這10天都很好，代表一切都做得很棒。」

31日登場的美網是新冠肺炎疫情後第一場大滿貫，不過受疫情影響「星光」黯淡，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）、去年摘下男單金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都退出，去年打進女單4強的選手更有3人宣布今年不與會，只剩地主名將小威廉絲（Serena Williams）是去年4強面恐。

我國「一姊」謝淑薇今天也宣布，考樣疫情和舊傷未癒，跳過今年美網圈硬地賽事，下月的歐洲紅土賽季再回歸。

美網 布拉 小威廉絲

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