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羽球／呂佳彬斜槓上癮 老本行加分

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
羽球雙打好手呂佳彬。記者季相儒／攝影
羽球雙打好手呂佳彬。記者季相儒／攝影

30歲的羽球雙打好手呂佳彬，2013年「末代」東亞運和學長陳宏麟一起打下男雙銀牌，陳宏麟2年前退役轉任教練，呂佳彬則是開啟「斜槓」人生，演戲、占星到擔任救生員，不過羽球仍是他重心，明年全運會要以地主身分挑戰連5屆站上頒獎台。

呂佳彬有著186公分的好身材，專攻雙打的他近年國際賽沒有代表作，但2月剛過而立之年的他很有想法，除了球員身分外也挑戰不同領域，他笑說自己可不是「不務正業」，像先前嘗試擔任救生員，不但體態變好，協調也更好，「讓我在球場上能更自在。」

30歲年紀在台灣羽壇已可算資深球員，呂佳彬不想輕言退休，「還是想在場上拿到好成績，30歲後如果還能打下名次，也是證明自己的能力。」包括明天開始的第二次排名賽到明年全運會，都是他想爭取好成績的主要舞台。

呂佳彬對從小到大生活的新店很有歸屬感，國中雖曾轉籍到台北市，高中就主動決定要把戶籍遷回新北，甚至「洗腦」同樣是球員的弟弟呂家弘戶籍移回台北，他笑說新北市十分照顧選手，想以實際成績回饋，「過去4屆全運會拿下3金1銅，明年就是參加第7屆了，雖然很多羽球好手會把戶籍移出去，還是希望幫新北市拿到好成績。」

明年全運會由新北市扮演東道主，比賽日期是110年10月16日到21日，呂佳彬還不確定和誰搭檔出賽，但盼繼續延續奪牌紀錄，「能站上頒獎台，就是明年31歲的我很大肯定。」

110年全國運動會籌備處今天舉行成立儀式，地主選手代表呂佳彬（左一）、陳姿雅（中）和丁華恬代表出席。記者季相儒／攝影
110年全國運動會籌備處今天舉行成立儀式，地主選手代表呂佳彬（左一）、陳姿雅（中）和丁華恬代表出席。記者季相儒／攝影

全運會 羽球 亞運

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