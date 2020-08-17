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排球／全運會挑戰金盃 陳姿雅期待地主優勢
3年在宜蘭全運會終結高雄市挑戰女排10連霸美夢，新北市明年將挑戰「捍衛主場」，陣中主力陳姿雅笑說，今年主戰陣容改變不大，期待有「主場優勢」加持，新北各校都能帶隊來幫自家選手壯大聲勢。
以中山工商球員為班底的高雄市，是全運會女排常勝軍，3年前挑戰10連霸雖差最後一步，去年桃園全運會就扳回顏面，冠軍戰以3：1擊敗華僑高中為主體的新北市，甜蜜復仇。
110年全運會落腳新北市，明年10月16日到21日進行激戰，今天籌備處舉行成立儀式，代表選手出席的陳姿雅笑說，相信高雄仍會是奪冠「假想敵」，尤其像是台電隊友李淯和黃瀞萱都轉籍到高雄，對手實力可能再提升，想必會是一番硬戰。
「我們比較有主場優勢一點，很多人現在都在帶隊當教練，希望有多點啦啦隊來加油。」陳姿雅笑說，像去年舉球員陳婉菁就是華僑高中教練，再加上地利之便，新北市能得到的「後援」自然更多。
陳姿雅就是道地新北人，家住板橋的她高中也是就讀新北華僑高中，大學畢業後雖南下加入台電女排，為備戰全運會，新北隊友平時雖各奔東西，仍會藉由假日相約練習，維持彼此默契和球感。
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