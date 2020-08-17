全運會／110年落腳新北市 籌備處成立
由東京奧運體操女將丁華恬、拳擊名將林郁婷、射擊好手林穎欣、射箭東奧國手「雷母」雷千瑩和湯志鈞的大型海報圍繞，新北市板橋第一運動場今天起成為110年全國運動會大本營，由市長侯友宜宣布，110年全運會籌備處正式成立。
新北市上次扮演全運會東道主已要回溯到2003年，當時還是以台北縣身分主辦，今天代表地主選手出席的丁華恬甚至還沒出生；相隔18年再擔任全運會主人，侯友宜表示會以最高規格籌備賽事，就像身上衣服印上的賽會標語「隨時上場」，準備好明年10月16日到21日迎接全國菁英運動員齊聚新北。
「新北苦守寒窯18年，感謝體育署給新北市主辦全運會。」侯友宜強調，除盡所有人力、物力辦好全運會，也盼全運會帶起全民運動風氣，「運動是一輩子重要的事情！」
新北市從去年10月從桃園市手中接旗後，就開始展開人力組織、場館修繕等，預計明年會迎接來自22縣市的1萬2千名隊職員。
今天代表地主選手出席的丁華恬、排球女將陳姿雅和羽球男雙好手呂佳彬，至少都參加過兩屆全運會，呂佳彬更已連續4屆站上頒獎台；來自新店的他笑說，對新店、新北市很有歸屬感，很開心「回家比賽」，要挑戰自家主場延續奪牌紀錄。
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