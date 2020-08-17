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羽球／全國排名賽 王子維首度挑戰雙打

中央社 / 台北17日電
王子維(左)將在全國排名賽挑戰雙打。 資料照(婕斯盃提供)
王子維(左)將在全國排名賽挑戰雙打。 資料照(婕斯盃提供)

2020第二次全國羽球排名賽將於18日點燃戰火，戰場以男單為主的「羽球王子」王子維，這次首度參與排名賽男雙、混雙賽事，而雙打好手李洋則與妹妹李芷蓁將出征混雙賽程。

第二次全國羽球排名賽將於8月18日起至8月27日在台北體育館開打，吸引超過1500位選手報名，其中18日至23日為甲組賽程，乙組決賽則在27日舉行。

目前男單世界排名第12的王子維，8月初參加模擬東京奧運對抗賽時，就曾預告將參加排名賽，並投入男雙、混雙戰場，體驗不一樣的訓練，而這也是他首度參與排名賽男雙、混雙賽程。

李洋與王齊麟、廖敏竣與蘇敬恒、楊博涵與盧敬堯、李哲輝與楊博軒4組男雙組合，除了李哲輝外，這次皆報名混雙賽事，李洋將與妹妹李芷蓁聯手出擊。

中華民國羽球協會一年舉辦2次全國羽球排名賽，除了是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚，凡於乙組賽事獲得單打前4名、雙打前3名選手，可向羽協申請晉升為甲組球員。

羽球 王子維

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