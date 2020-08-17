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PGA／潘政琮一桿進洞 百萬積點做公益

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
潘政琮在溫德姆錦標賽第16洞演出一桿進洞，啟動賽會設置的公益獎金。圖／截自Wyndham Championship推特
潘政琮在溫德姆錦標賽第16洞演出一桿進洞，啟動賽會設置的公益獎金。圖／截自Wyndham Championship推特

PGA溫德姆錦標賽今天進行決勝回合，台灣好手潘政琮以低於標準1桿的69桿、總桿數277桿（-3）繳卡，並列第69，但過程中有亮點，他在第16洞演出一桿進洞，贏得溫德姆集團100萬消費積點，將捐給慈善機構，讓潘政琮直喊酷。

此站本周出現兩次一桿進洞，南韓選手金時沅（Kim Si Woo）昨天先在第三洞演出一桿進洞，但賽會的一桿進洞獎金設立於第16洞，今天潘政琮的一桿進洞，才讓這筆公益獎金生效。

潘政琮表示，「風勢是從左往右吹，小白球落在距離洞口一碼的地方，然後滾了進去，我也覺得很興奮，能以一桿進洞結束比賽，真的是一件很棒的事。」他也感謝溫德姆集團設置這筆獎金支持公益。

此站最終由美國選手赫曼（Jim Herman）以259桿（-21）奪冠，他在決勝回合狂抓1老鷹、6小鳥，只在第6洞吞下柏忌，單輪63桿（-7）繳卡，以1桿之差勝出。

潘政琮 老鷹

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