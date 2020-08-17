澳女35次泳渡英吉利海峽 超越男子世界紀錄
澳洲女泳將麥卡德（Chloe McCardel）完成個人第35次泳渡英吉利海峽的壯舉，超越男子泳渡英吉利海峽最多次的世界紀錄，也是史上第2多次。
35歲的麥卡德今天花了10小時又40分鐘，從英國東南部多佛（Dover）游到法國北部，總長約35公里。
這是她在16天內，第4度泳渡英吉利海峽（EnglishChannel）。
麥卡德上個月獲得澳洲政府放行，得以在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延期間，前往英國挑戰男子紀錄。
英國的墨菲（Kevin Murphy）曾34次泳渡英吉利海峽，是男子最多次紀錄保持人；而泳渡英吉利海峽次數最多的紀錄保持人，則是游完43次的英國女泳將史屈特（Alison Streeter）。
麥卡德說：「我非常興奮，這真是非常特別的一刻，讓我能超越所有男性，並成為史上泳渡英吉利海峽第2多次的人，我真的很高興。」
麥卡德表示，她希望這趟泳程能喚起人們對家暴問題的重視，尤其在疫情封鎖期間家暴情事頻傳。
麥卡德第35次挑戰泳渡英吉利海峽前在臉書（Facebook）上說：「我很掛念每個受疫情影響的人，尤其是那些現在困在家中遭遇家暴的人，這是我非常關心的議題。」
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