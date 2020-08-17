美網／開打倒數半個月 日本好手錦織圭確診染疫

美國網球公開賽將於8月31日在紐約市開打，但日本男網好手錦織圭今天表示，他待在佛羅里達州期間進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）檢測，結果呈現陽性反應。

30歲的錦織圭最近一直待在佛羅里達州布拉丹頓（Bradenton）的IMG學院（IMG Academy），他透過聲明表示：「今早還在佛州時，我接受2019冠狀病毒疾病的檢測並呈陽性反應。現在我必須退出辛辛那提的賽事。」

「我們原先計畫明天飛往紐約，但顯然現在要留在佛羅里達州 。」

曾在2014年奪下美網男單亞軍的錦織圭還說，自己有「相當輕微的症狀」，會展開自主隔離。

根據路透社統計，美國的2019冠狀病毒疾病確診數已經超過530萬例，其中將近17萬人病歿。許多網球選手因為擔心染疫，都已經宣布退出今年的美國網球公開賽。