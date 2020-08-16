高球／中信女子冠軍爭議 台灣女子職業高協回應道歉

「2020中國信託女子公開賽」昨天纏戰到延長賽卻遇雷雨攪局，最終在球員同意及不違反規則下，以最後成績往前比對判定謝瑀玲及業餘選手安禾佑並列冠軍，謝瑀玲摘下冠軍及台幣60萬元的冠軍獎金、安禾佑獲得業餘冠軍，但最終決定名次的過程引發爭議，台灣女子職業高爾夫協會今天特別發表聲明。

台灣女子職業高爾夫協會聲明全文如下：

本會還原中國信託女子公開賽第三回合情況，當日天候雷雨交加，為顧及所有人員安全，無法再回到戶外。比賽委員會收到的選項包括等雨停（天候無法抗力），隔天再賽（場地無法提供），以及比計分卡。如果兩位同桿選手同意比計分卡的辦法，裁判長說可以接受。安禾佑也在告知並不因業餘身分而受差別待遇下，接受了裁決，並由謝瑀玲單獨獲得冠軍。

賽事隔天，在協會公告後，裁判長對外宣告其行政疏失。

對於外界的臆測，本會無法一一釐清，但是願秉持實事求是的態度來面對問題。本會前一天的行政錯誤，是因為裁判長提供錯誤資訊，所以根據高爾夫規則，委員會程序7D，委員會行政疏失更正，廢棄先前宣布的賽事結果，由謝瑀玲及安禾佑選手並列冠軍，安禾佑另外獲得最佳業餘球員。

感謝各界的批評及指教，也對所有受影響的選手及無辜波及的協力單位表達歉意。本會未來將以更慎審的態度來處理每一場賽事，回報大家的期待。