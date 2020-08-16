聽新聞
test
0:00 / 0:00
高球／中信女子冠軍爭議 台灣女子職業高協回應道歉
「2020中國信託女子公開賽」昨天纏戰到延長賽卻遇雷雨攪局，最終在球員同意及不違反規則下，以最後成績往前比對判定謝瑀玲及業餘選手安禾佑並列冠軍，謝瑀玲摘下冠軍及台幣60萬元的冠軍獎金、安禾佑獲得業餘冠軍，但最終決定名次的過程引發爭議，台灣女子職業高爾夫協會今天特別發表聲明。
台灣女子職業高爾夫協會聲明全文如下：
第二輪驟死賽職業選手謝瑀玲及業餘選手安禾佑則以極佳的手感抓鳥，最終因雷雨因素及球場狀況考量，，由謝瑀玲奪下冠軍。
本會還原中國信託女子公開賽第三回合情況，當日天候雷雨交加，為顧及所有人員安全，無法再回到戶外。比賽委員會收到的選項包括等雨停（天候無法抗力），隔天再賽（場地無法提供），以及比計分卡。如果兩位同桿選手同意比計分卡的辦法，裁判長說可以接受。安禾佑也在告知並不因業餘身分而受差別待遇下，接受了裁決，並由謝瑀玲單獨獲得冠軍。
賽事隔天，在協會公告後，裁判長對外宣告其行政疏失。
對於外界的臆測，本會無法一一釐清，但是願秉持實事求是的態度來面對問題。本會前一天的行政錯誤，是因為裁判長提供錯誤資訊，所以根據高爾夫規則，委員會程序7D，委員會行政疏失更正，廢棄先前宣布的賽事結果，由謝瑀玲及安禾佑選手並列冠軍，安禾佑另外獲得最佳業餘球員。
感謝各界的批評及指教，也對所有受影響的選手及無辜波及的協力單位表達歉意。本會未來將以更慎審的態度來處理每一場賽事，回報大家的期待。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言